Sakarya Büyükşehir ile Tarım İl Müdürlüğü arasında maliyeti 4 milyon 800 bin TL olan ‘Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi’ projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Tarım İl Müdürlüğü arasında şehrin tarımsal üretimi için önemli bir adım atılarak ‘Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi’ projesiyle çiftçilere çok önemli bir destek daha sunacak. Seracılığın yaygınlaşması, atıl durumdaki mevcut seraların ekonomiye kazandırılması ve ihracat rakamlarına katkı sağlanması hususunda büyükşehir, yüzde 20 bütçe ile üreticilere sera üst örtüsü dağıtımında ve yenilenmesine destek olacak. Maliyeti 4 milyon 800 bin TL olan projenin 60’ı büyükşehir ile Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 40’ı ise çiftçilerin katkısıyla karşılanacak.

“Uygulayacağımız projenin tutarı 4 milyon 800 bin TL”

Projenin maliyetleri hakkında konuşan Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, “Bakanlığımız destekleriyle yürütmüş olduğumuz tarım arazilerinin kullanımının ve tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde bugüne kadar ilimizde toplam bütçesi 18 milyon 276 bin TL olan 17 projeyi hayata geçirerekten 45 bin dekarlık bir alanda üretim gerçekleştirdik. Yine o projelerin devamı niteliğinde olan kışlık sebze tarımında verim ve kalitenin arttırılması projesi çerçevesinde de 7 ilçemizde 4 milyon 545 bin malı fidesi dağıtımını yaptık. Örtü altı sebze üretimini gerçekleştiren çiftçilerimize, mevcut seralarında üretimlerin devam sağlamak amacıyla plastik sera üst örtülerinin yenilenmesi projesini hayata geçirmek üzere valiliğimiz ve büyükşehir belediyemiz ile birlikte protokol yapmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Uygulayacağımız projenin tutarı 4 milyon 800 bin TL olup yüzde 60’ını Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla karşılayacak, yüzde 40’ını da çiftçilerimizin katkısıyla karşılayacağız” dedi.

“Toprağı en iyi ve en ileri şekilde kullanmamız lazım”

Belediye olarak çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bugün plastik sera üst örtülerini yenilenmesi projesi protokol töreni münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sakarya’mız hava ve iklim şartları açısından tarımsal üretim için en uygun illerden biridir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü, önemli bir yere sahiptir. Hatta sadece şehir ekonomisi değil, dünyadaki bütün ülkelerde tarım en önemli üretim merkezlerinden ve en önemli sektörlerden biridir. Çünkü insanlık tarımla başlar. Sera ve Fidan A.Ş. ile şehrimiz için birçok projelere imza attık. Tarım Bakanlığı ve Valiliğimiz, Tarım İl Müdürümüzün burada hazır bulunduğu gibi sayın valimizle de, Sakarya’mızda bir proje geliştirdik. Kırsal kalkınma projesi. Bu kırsal kalkınma projesinin temeli seracılık ile ilgili. Yani seraların üzerini örttüğümüz naylonlarının yenilenmesi ve destek verilmesiyle ilgili. Şehrimizdeki seracılığın yaygınlaştırılması, bir kırsal kalkınma modeli olarak bir model sunması münasebetiyle yeni bir üretim modellemesi, yeni bir üretim desteğini oluşturmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması, ihracata katkı sağlanması için elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Üretim olmadan kalkınma olmaz. Üretim, kalkınmanın temelidir. Toprağı mutlaka doldurmamız lazım. Toprağı en iyi ve en ileri şekilde kullanmamız lazım. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak çiftlerimizin daima yanında olacağız” diye konuştu.

“Sakarya bir tarım kenti ve hızla sanayileşiyor”

Sakarya’nın üretim açısından zengin olduğunu belirten Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, “Bugün burada valiliğimiz yatırım izleme koordinasyon başkanlığı, büyükşehir belediye başkanlığımı ve tarım il müdürlüğümüz tarafından imzalanacak olan bu protokolle bir nebze olsun katma değerli bir üretim olan sera üretimine bizler de örtü alarak naylonlarını alarak katkı sunmaya çalışacağız. Sakarya bir tarım kenti ve hızla sanayileşiyor, hızla gelişiyor, hızla kent haline geliyor, yerleşim yerleri açılıyor. Ama öncelikle aklınızda olması gereken Sakarya bir tarım kenti. Katma değeri oluşturarak, üreterek bu ülkeyi besleyerek geleceğe bakması gerekiyor. Bugün ürün çeşidinin sayısını tam net bilmiyorum ama çileğinden tutun da kendilerine kadar mısırından tutun da buğdayına, fındığına kadar ürün çeşidimiz çok fazla, çok güzel. Ne kadar fazla katma değer oluşturabilirsek kurulacak tarımsal sanayi tesisleriyle bizler de buna burada görev yaptığımız süre içerisinde bir nebze katkı sunmuş oluruz. Biz burada üreteceğiz, biz burada kazanacağız ki bizler paylaşabilelim” şeklinde konuştu.

Öte yandan, AKOM’da Ekrem Yüce’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Tarım İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Büyükşehir bürokratları yer aldı.