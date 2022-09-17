Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Halil Kosanoğlu, atıl durumda olan okulu köy halkıyla beraber öğrenciler için bir eğitim merkezi haline getirdi.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Halil Kosanoğlu, atıl durumda olan okulu köy halkıyla beraber öğrenciler için bir eğitim merkezi haline getirdi.

İlçeye Bağlı Dikkaya Köyünde yaşayan sınıf öğretmeni Halil Kosanoğlu, köyünde bulunan atıl durumdaki bir okulu köy halkıyla el ele vererek akıl ve zeka oyunlarının bulunduğu eğitim merkezi haline getirdi.

Sınıf öğretmeni Halil Kosanoğlu, açtığı eğitim merkezinde 60 öğrenciye eğitim verirken, köydeki öğrenciler eğitim merkezine yoğun ilgi gösteriyor.

Yapılan projeyi anlatan Halil Kosanoğlu, "Köy okulu öğrencilerimizin dezavantajlı olduğunu gördüm. Okuldan sonra sosyla bir aktivite yapabilecekleri bir alan yoktu. Bunla ilgili ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Hem çocukları eğitim anlamında geliştirmek hem de boş zamanlarında en iyi şekilde değerlendirebilecekleri bir alan oluşturmaya karar verdim. Bu sınıfı oluşturduktan sonra tamamen çocukların akademik olarak girişimlerini sağlamak ve onları sosyal alanlarda kendilerini geliştirmek. Sosyal bir statü kazanmaları için başladık. Bu proje yaklaşık 2 senedir faaliyette. 2 yıl içerisinde çocukların gerçekten bir gelişim aşamalarında olduklarını ve köydeki öğrencilerin buradan eğitim aldıktan sonra ilde yapılan bazı yarışmalarda derece almaları bizim için gurur verici. Eğitim merkezinde hem akıl ve zeka oyunları eğitimleri veriyoruz. Öğrencilere vermiş olduğumuz eğitimle çocuklara düşünme becerileri, görsel algı, işitsel dikkat ve üretkenlik gibi alanlarda gelişim sağlıyorlar. Bu çalışmalarla hem çocuklara hızlı okuma eğitimleri veriyoruz. Okumada zorluk yaşayan ilkokul öğrencilerimize akademik olarak destek vererek hem akıcı okuyabilmelerini hem de dikkatlerini geliştirmeyi sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Katıldığı eğitim ile okuma hızının arttığını belirten Sinem Kubar, "Bu kursa ilk önce okulumun başarısını temsil etmek için ve kendi başarımı temsil etmek için katıldım. Derslerde dikkatim çok dağılıyordu. Dikkatimin dağılmaması için buraya gelmeye başladım. Verilen hızlı okuma eğitimine ise çok yavaş okuduğum için katılmıştım. İlk başta normal okuma 93 iken benim okuma hızım 63 idi. Buradaki eğitimleri aldıktan sonra 215 çıkmıştı. Öğretmenimde şaşırdı. Burada çok güzel eğitimler alıyorum" ifadelerini kullandı.