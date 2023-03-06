Tokat’ın Almus ilçesinde atıl durumda bulunan lojmanlar, depremzedelere yuva oldu.

Tokat’ın Almus ilçesinde atıl durumda bulunan lojmanlar, depremzedelere yuva oldu.

Almus ilçesinde hidroelektrik santralinin 2017 yılında özelleştirilmesinin ardından elektrik üretimi çalışanları için yapılan 37 lojman boşaltıldı. Boş durumda bulunan lojmanlar, "asrın felaketi" olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen vatandaşlar için tahsis edildi. Almus Kaymakamlığı ve Almus Belediyesi tarafından lojmanların bakım onarım çalışması ve tefrişatı devlet-millet iş birliğinde yapıldı. Onarım ve tefrişat çalışmalarının ardından 13 aile lojmanlara yerleştirildi. Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer ile beraberindeki kurum amirleri misafir edilen depremzede aileleri ziyaret etti. Kaymakam Seyhan, lojmanların depremzede ailelere sıcak yuva olduğunu, misafir edilen ailelerin ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.