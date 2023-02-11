Edirne’de depremzedelerin ısınmasını sağlamak amacıyla bir araya gelen gönüllüler, atıl durumda olan ısıtıcıları toplayarak tamir ediyor.

Edirne’de depremzedelerin ısınmasını sağlamak amacıyla bir araya gelen gönüllüler, atıl durumda olan ısıtıcıları toplayarak tamir ediyor.

Atıl durumda olan ve kullanılmayan ısıtıcıları tamir edip kullanılabilir hale getirdikten sonra deprem bölgesine göndermeyi hedefleyen gönüllüler, Edirnelilerden tam destek aldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği kısa sürede çığ gibi büyüdü. Herkes bir parça da olsa nasıl katkı sağlayabilirim diye çaba gösterirken, Trakya Akademi Spor Kulübü öncülüğünde gönüllülerin desteği ile başlatılan çalışma kısa sürede ilgi gördü.

Trakya Akademi Spor Kulübü’nün Kaleiçi semtindeki binasında toplanan sobalar tamir edilerek kullanılabilir hale getiriliyor. Gönüllü olarak çalışmalara destek veren kulüp üyeleri gelemeyen vatandaşların evlerine giderek sobaları alıyor. Kulübün Kaleiçi semtindeki binasında çalışan gönüllüler, ilk günden 200’den fazla ısıtıcıyı tamir ederek kullanılabilir hale getirdi.

Deprem bölgesine yardım için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Murat Tertibim, gönüllülerin katkılarıyla güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve bir tır dolusu ısıtıcıyı tamir edip deprem bölgelerine göndermeyi düşündüklerini ifade etti.

Deprem bölgesindeki enkaz kaldırma çalışmalarının ardından çadır kentler kurulacağını söyleyen Tertibim, "Oralarda ortaya çıkacak ısınma sorununun çözümüne katkıda bulunmak için vatandaşların evlerinde atıl durumda bulunan kullanılmayan ısıtıcıları tamir ediyoruz. Herkesin desteğini bekliyoruz, kimse ’Benim sobam eski.’ demesin. Eski diye görülen soba onarıldıktan sonra bir çocuğumuzu bir ailemizi ısıtır" ifadelerine yer verdi.

Arızalı ısıtıcıların tamirini yaparak kullanılabilir hale getirdiklerini söyleyen gönüllü vatandaşlardan Olcay Bakkalcı, çok talep gördüklerini ve telefonların hiç susmadığını aktardı. Evindeki elektrikli su ısıtıcısını getiren Nuray Aşar, evinde kullanmadığı elektrikli ısıtıcıyı depremzedelere göndermek üzere getirdiğini belirterek vatandaşlara destek çağrısında bulundu.