Mersin’in Silifke ilçesinde atıl durumdaki ilkokul binasında kurulan Akıl ve Zeka Oyunları Köyü hizmete açıldı. Vali Ali Hamza Pehlivan, yapay zekayı yönlendirecek kapasitede zihinler yetiştirmek gerektiğini belirterek, "Akıl ve zeka oyunları bu manada bir yöntemdir" dedi.

Silifke Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, bir şirketin destekleriyle Gülümpaşalı Mahallesi’nde atıl durumda olan ilkokul binası ve bahçesini, her yaştan vatandaşın zeka ve strateji yeteneklerini geliştirebileceği Medcem Akıl ve Zeka Oyunları Köyü’ne dönüştürdü. Proje kapsamında yenilenen Gülümpaşalı İlkokuluna gerekli donanım malzemeleri ve eğitim materyalleri temin edilerek eğitime hazır hale getirildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, açılışını yapacakları Akıl ve Zeka Oyunları Köyü’nün hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, merkezden her yaştan vatandaşın faydalanabileceğini söyledi. Türkiye’de de ilk defa böyle bir merkez kurulduğunu belirten Pehlivan, "Akıl ve zeka oyunları sınıfları olmakla birlikte bütüncül bir merkez olması itibariyle de bu proje ayrı bir önem ifade ediyor. Akıl ve zeka oyunları deyip geçmemek lazım. Akıl ve zeka oyunlarının onlarca, yüzlerce çeşidi var. Bu oyunlar sayesinde çocuklarımız zihinsel ve muhakeme kapasitelerini, problem çözme ve işlemleri zihinlerinden yapma yeteneklerini geliştiriyorlar. Akıl oyunları; birlikte hareket etmek, tahammül gücünü arttırmak, zorluklar karşısında sabretmek, mücadele etmek, yılmamak, vazgeçmemek gibi birçok yeteneğin gelişmesine, pekişmesine sebep oluyor" diye konuştu.

"Yapay zekayı yönlendirecek kapasitede zihinler yetiştirmek gerekir"

Dünyada artık yapay zekadan bahsedildiğini ifade eden Pehlivan, şöyle devam etti:

"Yapay zeka elbette bir insan ürünü, ancak insan zihni tarafından gerektiği şekilde kontrol altında tutulamazsa insanı bile alt edecek noktaya gelebilir. Peki bunun için ne yapmak gerekir? Yapay zekayı yönlendirecek kapasitede zihinler yetiştirmek gerekir. Akıl ve zeka oyunları bu manada bir yöntemdir. Çocuklarımız, gençlerimiz zekalarını zorlayacak ve geliştirecek meşgalelerle iştigal ederlerse yapay zekayla ilgili yönlendirmeyi ve bu konudaki çalışmaları da kontrol altında tutabileceklerdir. Yapay zekanın insanları yönlendirmesi söz konusu olmayacak ve insanların yapay zekayı yönlendirmesi veya yapay zeka ile hedeflenen noktalara erişilmesine katkı sağlayacaktır."

"Bilgiyi uygulayabilen ve geliştirebilen nesiller yetiştirmemiz gerekiyor"

Akıl ve Zeka Oyunları Köyü’nün, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi açısından önemine işaret eden Pehlivan, "’Herkesin bir mesleği olmalı’ temasından hareketle bunu yapmak için bilgiye sahip olmak, bununla da kalmayıp bilgiyi uygulayabilen ve geliştirebilen nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Bir yönüyle de gençlerimizin teknolojiyi kullanması, iş ve işlemlerini yaparken daha çabuk, hızlı mesafe almak adına sağlanan çağın gerektirdiği teknik donanımı, bilgisayar kapasitelerini, dijital kapasiteleri, yöntemleri, yolları, imkanları kullansın. Ama bunu sadece kullanan değil yapan, üreten olsun istiyoruz. İlimizde de çok şükür bunun somut örneklerini yaşıyoruz. Son 3 yıldır teknoloji projelerinde en çok proje üreten il Mersin’dir. TEKNOFEST 2024 kapsamında öğrencilerimiz 164 bin 276 proje üretti" dedi.

Resmi açılışını yaptıkları köyün ekim ayında faaliyete başladığını vurgulayan Pehlivan, ilk etapta bini aşkın öğrenciyle etkinlik gerçekleştirildiğini kaydetti. Son olarak kasım ayındaki ara tatilde 50’nin üzerinde öğretmeninin de merkezde eğitim aldığını belirten Pehlivan, "Öğretmenlerimizin de buradan faydalanması önemlidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Silifke Yöresi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Vali Pehlivan, beraberindekiler ile açılış kurdelesini kestiği Akıl ve Zeka Oyunları Köyü sınıflarını gezdi, sınıfta bulunan öğrenciler ile sohbet etti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışa Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.