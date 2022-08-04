Van Büyükşehir Belediyesi yıllardır atıl durumda bulunan Mollakasım Mahallesindeki gölet ve sulama kanalında onarım ve yenileme çalışması başlattı. Yapılan çalışmayla bölgeyi besleyen kar suları tarım arazilerine daha sağlıklı şekilde ulaşacak.VAN (İGFA) - Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletlerinde temizleme, genişletme ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesinde kırsal arazilerde tarım ve hayvancılıkta kullanılmak üzere 1970’li yıllarda hizmete sunulan ve zamanla atıl duruma gelen gölet, Mahallelin talebi üzerine yürütülen çalışmayla yeniden aktif duruma getiriliyor. Belediye ekiplerince sulama kanalı ve gölet içerisinde biriken balçık temizlenip onarılıyor. Yaklaşık 1 hafta sürecek çalışmayla gölet içerisinden çıkan killi toprakla da su sızmalarının da önüne geçilecek.

Göletin zamanla balçıklaşarak kullanılmaz hale geldiğini anlatan Mahalle sakinlerinden Muhittin Çapan ‘‘Mahalleli olarak çalışmalara destek veriyoruz. Sulama kanalının temizliğinde aracın girmediği noktalarda elle, küreklerle müdahalede bulunuyoruz. İnşallah çalışma sonucunda arazilerimize su daha verimli bir şekilde ulaşacak. Başta Sayın Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Mahalle Muhtarı Sabahattin Karatekin ise su olmadığından ötürü her hangi bir ekin yapamadıklarını ve zor durumda kaldıklarını vurguladı. Muhtar Karatekin, ‘‘Geçmişte ektiğimiz mahsullerden verim alamıyorduk. Çiftçilik bitmiş durumdaydı. Bugüne kadar bize bir arazi sulama suyu ulaşmadı. Geçen seneden bu yana ağaçlarımızın neredeyse tamamı kuruma aşamasına geldi. Kendi imkânlarımız ile sulama yapmaya çalışıyorduk. Büyükşehir belediyesine müracaat ettik. Sağ olsunlar gerekli makine desteklerini verdiler. Çalışmalara başladılar. Kanalımızı ve göletimizi temizleyerek suyu buraya ulaştıracaklar’’ ifadelerini kullandı.