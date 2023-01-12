Siirt Merkeze bağlı Doluharman köyünde eski köy okulunun yenilenerek dönüştürüldüğü "Köy Yaşam Merkezi"nde açılan kurslara köy kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kadınlar, açılan kurslara gelerek hem okuma yazma öğreniyor, hem de meslek öğreniyor.

Siirt Merkeze bağlı Doluharman köyünde eski köy okulunun yenilenerek dönüştürüldüğü "Köy Yaşam Merkezi"nde açılan kurslara köy kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kadınlar, açılan kurslara gelerek hem okuma yazma öğreniyor, hem de meslek öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen eski köy okullarının yenilenerek Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürüldüğü projenin kırsaldaki köylerin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Projeyle köylerde atıl bulunan okulların "Köy Yaşam Merkezi" adı altında yeniden hayat bulduklarını dile getiren Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, faaliyete geçen köy yaşam merkezlerinin vatandaşlarımıza hayırlı olması temennisinde bulundu.

Okuma- yazma, el sanatları, bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri, gıda ve hayvancılık alanında kursların düzenlendiği 21 köy yaşam merkezinin vatandaşlara hizmet verdiğini dile getiren Edip, “Doluharman Köy Yaşam Merkezi’ndeyiz. Bakanlığımızın Türkiye genelinde başlattığı köy yaşam merkezleri açılışının bir tanesini ziyaret ettik. İl genelinde toplam 21 köy yaşam merkezi kurduk. Hedefimiz 50 sayısını bulmak ve inşallah kısa sürede 50’yi bulacağız. Burada okuma yazma kursu, yetişkinlere yönelik kurslar, anaokulundaki 3,4,5 yaş çocuklar anasınıfına gidip anneleriyle birlikte aynı anda eğitime erişebiliyorlar. Okuma yazma, dikiş nakış, Kur’an-ı Kerim öğrenme, tarım ve ev ekonomisi ile ilgili farklı kurslar açıyoruz. Her ilçemizde 3 tane, merkez de yine 3 tane olmak üzere köy yaşam merkezi kurduk. Köylerde atıl durumda ve kullanılmayan binaları dönüştürüyoruz. Buradaki kültürel etkinliklerimizi zenginleştirmek, tekrar eğitime katmak için hem de okul öncesini yaygınlaştırmak için Türkiye geneli devam eden kampanyanın buradaki ayağını icra ediyoruz” dedi.

Bebeğiyle kursa geldiğini belirten kursiyerlerden Nuran Tepecik, okuma yazmanın yaşının olmadığını herkesin okuma yazma öğrenmesi gerektiğini dile getirdi.

Tepecik, “5 çocuğum var bebekle geliyorum çok zorlanıyorum ama yine okumayı çok seviyorum. Okumayı istiyorum. Eşim destek oluyor. Okumayı çok seviyorum. Okumak için buradayım. İnşallah devam ederiz” diye konuştu.