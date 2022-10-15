Malatya’da yaşayan emekli coğrafya öğretmeni Süha Çalımlı, çocukları plastik oyuncaklardan uzak tutmak için ahşaptan oyuncaklar yapıyor.

Malatya’da yaşayan emekli coğrafya öğretmeni Süha Çalımlı, çocukları plastik oyuncaklardan uzak tutmak için ahşaptan oyuncaklar yapıyor.

Battalgazi ilçesinde yaşayan emekli coğrafya öğretmeni Süha Çalımlı, çocukları plastik oyuncaklardan uzak tutmak amacıyla atıl durumda olan ahşaptan oyuncak yaptı. İlk olarak torunlarının isteği üzerine ahşap oyuncak yapmaya başlayan Çalımlı, daha sonra ise ürün çeşitliliğini arttırarak 41 çeşit oyuncak yapmaya başladı. Yaptığı oyuncakları, uygun fiyata satışını yapan Çalımlı, durumu olmayan çocuklara ise oyuncakları hediye ediyor.

Ahşaptan yaptığı oyuncakların hobi haline getiren Çalımlı, "Ahşaptan çeşitli oyuncaklar yapmak benim hobim oldu. Yakılacak, çöpe atılacak ağaç parçalarını geri dönüşüme kazandırıyorum. Bu işi yaklaşık 2 yıldan bu yana yapıyorum. Malatya’da bir ilk olduğu için yaptığım bu oyuncaklara bayağı rağbet var. ‘Bu oyuncakları başka illerde gördük, Malatya’da görmemiştik ve ilk defa görüyoruz’ diyenler var. Çok sayıda teşekkür eden var. Şu anda 41 çeşit oyuncak yapıyorum. İstek üzerine sayıyı çoğaltacağım. En çok küçük arabalar ve traktör dikkat çekiyor ve bu araçlara çok rağbet var” ifadelerini kullandı.

Torunlarının isteği üzerine ahşap oyuncak yapmaya başladığını ifade eden Çalımlı, "Emekli olduktan sonra torunlarım ahşaptan oyuncuklar yapmamı istedi. Ben de kanserojen maddeler ihtiva eden plastiklerden ziyade ahşaptan oyuncaklar yapmayı tercih ettim. Öncelikle tereddüt ettim ama yapmayı başardım. Oyuncaklar üzerine kendimi geliştiriyorum. Ticari amaçlı kesinlikle bakmıyorum. Zaten sattığım fiyatlar da bunu ispatlıyor. Hatta niçin bu kadar ucuza satıyorsunuz? diyenler bile var. Elbette ki emek var, ama çocuk sevgisi her şeyin üzerinde geliyor” şeklinde konuştu.

Atıl durumda olan ahşabın bin bir emekten geçerek sağlıklı oyuncaklara dönüştüğünü belirten vatandaşlar ise hem sağlıklı hem ucuz satılan oyuncaklar için Çalımlı’ya teşekkür etti.