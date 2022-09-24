Okul açılışına, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru, Şube Müdürleri Mehmet Bayraktar, Şinasi Kaplan, köy halkı ve öğrenciler katıldı. Açılış sonrası Okul Müdürü ve aynı zamanda Sınıf Öğretmeni olan Gonca Yıldız eşliğinde protokol, okulu gezerken öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Uzun yıllar atıl durumda bekleyen köy okulu, bakanlık tarafından gönderilen ödeneklerle yapılarak 9 öğrenci ile eğitim öğretime başladı.

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