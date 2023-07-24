Mersin’in doğusundan batısına kuzeyinden güneyine dur durak bilmeden hizmetlerine devam eden MESKİ

Genel Müdürlüğü, Silifke Atıksu Arıtma Tesisi’ni son teknoloji ve kaliteli ekipmanlarla yeniledi. Daha

sürdürülebilir ve verimli bir tesis haline gelen Silifke Atıksu Arıtma Tesisi’nde elektrik sarfiyatı ve teşvik

tedbirleri kaynaklı yılda yaklaşık 3,2 milyon lira tasarruf elde edilecek. Tesiste yapılan revizyon çalışmaları

ile yeni bir başarıya imza atan MESKİ, ‘Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ kapsamında çevre iznini

yenilemeye de hak kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, deneyimli ve

donanımlı çalışanları ile kurum dışından hizmet almaksızın Silifke Atıksu Arıtma Tesisi’ne iyileştirme ve

yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Silifke Atıksu Arıtma Tesisi, deneyimli MESKİ çalışanları tarafından titizlikle yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde doğa dostu çalışmaları hayata geçiren

MESKİ, her geçen gün tecrübeleri artan çalışanları ile katma değeri yüksek iş gücü sağlamaya devam ediyor.

Silifke Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki revizyon ve iyileştirme çalışmaları MESKİ’nin deneyimli çalışanları

tarafından özenle ve titizlikle yapılıyor. Bu sayede, havalandırma sistemi özelinde malzeme ve işçilik

açısından piyasa fiyatından 2 milyon 900 bin lira daha uygun bir maliyetle kazanç sağlandı.

Yılda 3,2 milyon lira tasarruf sağlanacak

Plan ve proje çalışmaları tamamlanan yeni Silifke Atıksu Arıtma Tesisi’nin finansman sürecine geçilmiş

olup yapımı tamamlanana kadar kullanmak üzere gerek ekolojik dengenin korunması, gerekse tesis

performansının arttırılması için mevcut tesiste çalışmalar yürütülüyor. 7 gün 24 saat durmaksızın büyük bir

özveri ve istekle çalışmalarını sürdüren MESKİ, Silifke Atıksu Arıtma Tesisi’nde hem yerin altında hem de

yerin üstünde bulunan her türlü ekipman ve sistemi kaliteli malzemelerle yeniledi. Titizlikle yapılan

revizyonlar kapsamında; tesis giriş kaba ve ince ızgaraları, tüm pompa, vana ve tam otomatik kontrol

sistemleri yenilendi. Havalandırma sistemi özelinde ise teknolojisi ve verimliliği düşük olan ekipmanlar daha

üst sınıf sistemler ile değiştirildi.

197 konutun yıllık elektrik ihtiyacına eş değer karbondioksit salınımı önlendi

Ayrıca, ekipmanların yenilenmesi ile yapılan iyileştirmeler sayesinde Silifke Atıksu Arıtma Tesisi, daha

sürdürülebilir ve verimli bir tesis haline geldi. Yapılan çalışmalar ile elektrik sarfiyatında yıllık 3,2 milyon

lira tutarında düşüş sağlandı. Bu sayede 197 konutun bir yıllık elektrik ihtiyacına eşit bin 116 ton

karbondioksit salınımına engel olundu. İşletme yöntemlerini en etkin şekilde kullanmaya devam eden

MESKİ, böylelikle tesisin enerji tüketiminin yanı sıra karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sundu.

MESKİ, çevre ve halk sağlığına duyarlı çalışmalara devam ediyor

MESKİ, çevrenin ve temiz su kaynaklarının korunmasında yeni teknolojiler içeren sürdürülebilir planları

hayata geçirmeye devam ediyor. Silifke Atıksu Arıtma Tesisi’nde yapılan revizyon çalışmaları ile bir

başarıya daha imza atan MESKİ, ‘Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ kapsamında çevre iznini yenilemeye

hak kazandı. Tesislerden deşarj edilen çıkış suları hem tesis bünyesindeki atıksu analiz laboratuvarında hem

de MESKİ Akredite Merkez Su Analiz Laboratuvarı’nda analiz ediliyor. MESKİ’nin Mersin genelinde sayısı

toplam 11 adete ulaşan Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri ile arıtılmış su deşarj parametreleri, Çevre,

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevrimiçi olarak sürekli izlenmeye devam ediyor.

Şeker: “563 bin 130 kilowatt enerji tasarrufu sağlandı”

Silifke Atıksu Arıtma Tesisi sorumlusu olarak görev yapan Aziz Mislina Şeker; “Silifke merkez ve Taşucu

mahallelerine hitap eden Silifke Atıksu Arıtma Tesisi’mize günümüz teknolojisine sahip mekaniksel,

elektriksel ve otomasyonel alanda yapılan revizyonlar ile arıtma verimi yüzde 95’e ulaştırılarak hem

yıllık 563 bin 130 kilowatt enerji tasarrufu sağlanmış hem de çevre izni almaya hak kazanılmıştır.

Bölgeye hitap edecek olan yeni atıksu arıtma tesisimiz yapılana kadar bütün tesislerde olduğu gibi

Silifke Atıksu Arıtma Tesisi’mizde de MESKİ Genel Müdürlüğü olarak çevre ve halk sağlığını

korumak adına revizyon çalışmalarına devam edilecektir” diye konuştu.