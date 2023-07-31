Kütahya’da, Organize Sanayi Bölgesinin atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin daha da artırılacağı bildirildi.

Modern teknolojilerin en son yeniliklerini kullanarak inşa edilen ve atıksu arıtma sürecini daha etkin hale getirecek olan Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisinin kapasite artırım çalışmaları devam ediyor. Projenin tamamlanması ile birlikte arıtılan suların kalitesi yükselecek, çevreye zarar vermeden geri dönüşüm potansiyeli maksimum seviyeye çıkacak. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi böylelikle, çevre dostu uygulamalara yönelerek sürdürülebilirliğe daha fazla katkıda bulunacak ve çevre kalitesinin iyileştirilmesine önemli bir katkı sağlayacak.