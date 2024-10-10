ESKİ bünyesinde Atıksu Arıtma Tesisi’nde difüzör değişimi ve revizyon çalışmaları tamamlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde yürütülen havalandırma havuzu difüzörlerinin değişim ve revizyon çalışmaları başarıyla tamamlandı. Proses havuzlarının devreye alınma çalışmaları ise hızla devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, tesisin elektrik sarfiyatında yaklaşık %40-50 oranında tasarruf sağlanması bekleniyor. Tesiste ayrıca proses bina çatılarında bulunan ve zehirleyici, korozif gazlar nedeniyle çürüyen çatı saçları yenilenmiştir. Bu çalışma ile tesisin çatıları daha dayanıklı ve işlevsel hale getirilmiştir.

Atıksu Arıtma Tesisi’nde bulunan giriş ünitelerindeki mekanik kaba ve ince ızgaralar, konveyörler, penstok kapaklar ve diğer ekipmanların bakım, onarım ve revizyon çalışmaları da hızlı ve kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda, tesisin enerji verimliliğini artırarak hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli fayda sağlanması hedeflenmektedir.