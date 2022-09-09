Kaynarca’da yatırım bedeli 120 milyon TL’yi bulan atıksu arıtma tesisi ve yeni kanalizasyon hattı için düzenlenen tanıtım programında konuşan Başkan Ekrem Yüce, “10 bin metrekarelik alandaki atıksu arıtma tesisiyle entegre olacak 40 bin metrelik kanalizasyon hattımızı 18 bin kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde projelendirdik. Tesisimiz günde 3 bin metreküp atıksu arıtabilecek kapasiteye ve son teknoloji arıtma sistemlerine sahip olacak” dedi.

Kaynarca’da yatırım bedeli 120 milyon TL’yi bulan atıksu arıtma tesisi ve yeni kanalizasyon hattı için düzenlenen tanıtım programında konuşan Başkan Ekrem Yüce, “10 bin metrekarelik alandaki atıksu arıtma tesisiyle entegre olacak 40 bin metrelik kanalizasyon hattımızı 18 bin kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde projelendirdik. Tesisimiz günde 3 bin metreküp atıksu arıtabilecek kapasiteye ve son teknoloji arıtma sistemlerine sahip olacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaynarca’da 120 milyon liralık yatırımla ilçenin altyapı geleceğini garanti altına alacak projelerin tanıtım töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliği yaptığı programda İller Bankası İstanbul Bölge Müdürü Ferit Yüksel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Ahmet Köseoğlu, ilçe belediye ve ilçe başkanları, Genel Sekreter Mustafa Ak, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, muhtarlar, basın mensupları ve Kaynarcalı vatandaşlar yer aldı. Yüce, ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ düsturuyla çalıştıklarını ifade ederek, önceliklerinin her zaman vatandaşların daha huzurlu, güvenli ve konforlu yaşam sürmeleri olduğunu belirtti.

Yüce, geride kalan süreçte Kaynarca’da önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Kaynarca’da 39 ayda yol bakım ve yapım çalışmaları için toplamda 9 milyon 42 bin lira yatırım yaptık. 31 kilometreye tekabül eden 30 bin 864 ton asfalt çalışması gerçekleştirdik. Kaynarca Belediyesi ile yaptığımız iş birliği protokolü ile 9 milyon TL karşılığında 20 bin 260 ton asfalt ile ilçe belediyemizin sorumluluğunda olan 16 kilometre yolun üstyapısını da yeni yüzüne kavuşturduk” dedi.

Başkan Yüce, “Kaynarca’da üstyapı çalışmalarının yapılacağı bölgelerde, yeni imar bölgelerinde ve sık sık arıza yapan kısımlarda 65 kilometrelik içme suyu hattı inşa ettik ve yeniledik. Yağmursuyu altyapısını 2,3 kilometrelik yeni çalışmayla güçlendirdik. İçme suyu ve yağmur suyu hatları için toplam 8 milyon 451 bin lira yatırım yaptık. Sağlam altyapı sağlam gelecek düşüncesiyle ilçemiz altyapı geleceğini garanti altına almak için projeler geliştirmeye ve uygulamaya almaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyon altyapısının yer aldığı dev projeyi ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Başkan Yüce, “Sakarya’mızın sekizinci arıtma tesisi olan; 10 bin metrekarelik alandaki atıksu arıtma tesisiyle entegre olacak 40 bin metrelik kanalizasyon hattımızı 18 bin kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde projelendirdik. Tesisimiz günde 3 bin metreküp atıksu arıtabilecek kapasiteye ve son teknoloji arıtma sistemlerine sahip olacak. İlerleyen yıllarda ihtiyaç duyulması halinde tesisimizin kapasitesini artıracağız. Bölgenin atıksularını tesisimizde arıtarak doğaya yeniden deşarj edeceğiz. Kaynarca’mız için önemli olan bu yatırımımızın toplam maliyeti 120 milyon TL’dir. Kaynarca’da doğayı ve çevreyi koruma altına alacağımız dev altyapı yatırımının şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.