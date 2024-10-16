Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sanatın kalbi olan Ofis Sanat Merkezi’nde atıkların sanata dönüştüğü, görenleri büyüleyen bir serginin kapılarını açtı. Ünlü ressam Metin Aşoğlu, fabrika atıklarıyla 43 eşsiz eser ortaya çıkardı. Görücüye açılan sergi, ilk günden sanatseverlerin ilgi odağı oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sanata ve sanatçıya değer katan, sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği işlerin altına imzasını atıyor. Bu kapsamda yeniden sanatın kalbi haline gelen Ofis Sanat Merkezi (OSM) birbirinden etkileyici organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

TÜKETİM KAVRAMI VE SORUNLARI

Birçok karma ve kişisel sergide eserler ortaya koyan, birçok özel koleksiyonlara sahip olan, çok sayıda sanat ödül sahibi ressam Metin Aşoğlu, son olarak günümüz dünyasında büyük bir sorun olan tüketim kavramına, sorunlarına vurgu yaptığı “Art-ık Sanat” isimli bir sergi hazırladı.

ATIKLARLA 43 ESER

2017’den bu yana doğanın korunmasına, çevre kirliliğine ve geri dönüşüme vurgu yaptığı işlerle gündeme gelen Aşoğlu, Sakarya ve Türkiye genelinden elde ettiği fabrika atıklarıyla 43 eşsiz eser ortaya çıkardı.

EZOTERİK SİMGELERE DÖNÜŞÜYOR

Aşoğlu’nun geometrik ve asimetrik formlar, tekrar eden, büyüyüp küçülen desenlerden oluşan eserleri, sanatçılar uzun süre baktığında ezoterik simgelere dönüşüyor.

Her biri farklı bir anlam taşıyan serginin açılışında Sanatçı Metin Aşoğlu’nun yanı sıra Büyükşehir bürokratları ile çok sayıda sanat dostu yer aldı. Aşoğlu’nun 43 eseri 5 Kasım Salı gününe kadar OSM’de ziyarete açık olacak.

“TÜM SANAT SEVERLERİ BEKLİYORUZ”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sanayi atıklarını toplayarak bütün sanat birikimiyle ezber bozan özgün tablolara dönüştüren Sakaryalı Ressam Metin Aşoğlu’nun, ‘Art-ık Sanat’ isimli metalik eserler sergisi 5 Kasım Salı gününe kadar Ofis Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olacak. Tüm sanatseverleri davet ederiz” ifadelerine yer verildi.