(SAMEK), 2024-2025 eğitim yılında çevre dostu bir projeye daha imza atıyor. “Geri Dönüşüm Atölyesi” adı altında yürütülen sıfır atık projesi, kâğıt atıkları birer sanat eserine dönüşmesini sağlıyor. 60 kursiyer bu atölyede kâğıt ve ambalaj çöplerini sepet, saksı, abajur gibi eserler olarak hayata geri kazandırıyor. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SAMEK "Geri Dönüşüm Atölyesi" ile geri dönüşüm ve sıfır atık bilincini yayarak kursiyerlere atık malzemeleri sanatsal ve pratik ürünlere dönüştürme fırsatı sunuyor.

ATIKLAR ELLERİNDE HAYAT BULUYOR

Atölye, kaynakların verimli kullanılmasını ve atık miktarının azaltılmasını hedefleyen derslerle hem çevreye hem de topluma katkı sağlıyor.

Kâğıt atık ve ambalaj yapımı üzerine gerçekleştirilen bu derslerde, toplamda 60 kursiyer gazetelerden sepet, saksı, abajur gibi çeşitli ev dekorasyon ürünleri tasarlıyor.

Böylece kâğıt atık, işlevsel ve estetik değeri olan eşyalara dönüştürülerek yeniden hayat buluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Sıfır atık bilincini tüm topluma yaymak ve geri dönüşümün yaratıcı yanını ortaya çıkarmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. SAMEK bünyesindeki Geri Dönüşüm Atölyesi, kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlamak adına önemli bir adım. Kursiyerlerimizin hem çevreye hem de kendilerine yeni değerler katacak bu sürece ilgi göstermesinden mutluyuz,” denildi. Ortaya çıkarılan eserlerin dönem sonunda bir sergiyle Sakaryalıların beğenisine sunulması hedefleniyor.