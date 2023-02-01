Gölcük’te kurulacak kompost tesisiyle hayvansal atıkların çevreyi kirletmesinin önüne geçilecek. Tesiste üretilecek gübre ise çiftçiye dağıtılacak.

Gölcük’te kurulacak kompost tesisiyle hayvansal atıkların çevreyi kirletmesinin önüne geçilecek. Tesiste üretilecek gübre ise çiftçiye dağıtılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvan atıklarının çevre kirliliği oluşturmasını önlemek için Gölcük’te tesis hayata geçirecek. Bu çerçevede, tesisin tanıtılması amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İSU Genel Müdürlüğü, Gölcük Belediye Başkanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmaları aktardı. Önem, ayrıca zaman zaman İzmit Körfezi’nde hayvansal atıklardan kaynaklanan çevre kirliliklerine değinerek, planlanan tesisle bu kirliliklerin önüne geçilmesinin sağlanacağını vurguladı. Önem, tesiste üretilecek gübre ve toprak iyileştiricisinin çiftçilere verilerek, destek sağlanacağını ifade etti.