SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum ilçesinde atık yağlar geri dönüşüme kazandırılırken, doğanın korunması da sağlanıyor.

Atakum Belediyesi ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı’ndaki işletmelerde yaptıkları bitkisel atık yağ sözleşmesi denetimlerinin ardından bu kez Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi yetkilileriyle denetim gerçekleştirdi. Samsun Mahalli Çevre Kurulu’nun kararı doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğü ile başlatılan ‘Samsun İli Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Toplanılması, Bertarafı, Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Yarışma ve Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi Projesi ’ faaliyetleri kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan kafe ve restoranların bitkisel atık yağ sözleşmeleri ve makbuzları incelendi.

Yetkililer, işletmelerde kullanılan bitkisel yağların sağlık açısından durumunu denetlemenin yanı sıra işletme sahiplerine atık yağların insan sağlığına ve çevreye vereceği zararları detaylı bir şekilde anlattı. Çevre lisansı almış geri kazanım tesisleri veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşmesi bulunmayan işletmelere, belirtilen süre içerisinde ilgili yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda uyarı yapıldı. Geri kazanım tesisleri veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile atık yağ sözleşmesi bulunan restoran, kafe ve diğer iş yerlerinde biriktirilen atık yağlar, belirli ücret karşılığında teslim alınıyor. Atık yağ üreticileri, bu sözleşmelerle, işletmelerinde biriktirdikleri atık yağları ilgili firmaya teslim ederek bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, uygulamanın doğayı korurken ülke ekonomisine katkı sağladığını belirterek, “Kullanılmış kızartmalık yağlar, kullanma tarihi geçmiş katı ve sıvı yağlardan oluşan bitkisel atık yağlar doğaya karıştığında ciddi zararlara neden olmaktadır. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün ‘Samsun İli Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Toplanılması, Bertarafı, Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Farkındalığın Arttırılmasına Yönelik Yarışma ve Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi Projesi’ kapsamında kentimizde, atık yağların kanalizasyona karışmasına engel olarak ekosisteme vereceği zararın önüne geçmeyi amaçlıyoruz. İşletmelerimiz, geri dönüşüm tesisleri veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleriyle yıllık sözleşme yaparak doğayı korurken kazanabilirler. Çalışmamız hakkında bilgi almak isteyen komşularımız, Belediyemizin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü arayarak tarafımızdan gerekli bilgiyi alabilir” ifadelerini kullandılar.