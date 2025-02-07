Erzincan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kent merkezinde Yeni ve Eski Sanayi Sitesinde bulunan işletmeler denetlenerek atık yağ konusunda işletmelere bilgilendirme yapıldı.

İşletme sahiplerine atık yağların ısınma amaçlı yağ sobalarında yakılmasının insan sağlığı ve çevre sağlığı açısından zararları anlatıldı.

Öte yandan 30985 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde atık yağların değerlendirilmesi ve geri kazanımı için Bakanlık tarafından geliştirilen Entegre Çevre Bilgi Sistemi Atık Yönetimi Uygulaması üzerine motor yağı değişimi yapılan işletmelerinin kayıtları yapıldı. 156 adet işletmeye Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) izin belgesi verildi.

Aynı zamanda yağ değişimi yapılan araçların plaka, km, araca konulan yeni yağ miktarı ve araçtan çıkan atık yağ miktarı kayıt altına alınarak atık yağların yakılmasının önüne geçilerek çıkan atık yağların lisanslı geri dönüşüm firmalarına verilmesi sağlandı.