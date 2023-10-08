Düzce’de alınan karar sonrasında atık toplama saatleri dışında sokağa çıkarak atık toplayan sürücü yakalandı. Araç bağlanırken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 19 bin lira cezai işlem uygulandı.

Düzce Belediyesi tarafından alınan karar gereği üç tekerlekli araçlar ile atık toplama saatlerinin 20.00 ile 06.00 arasında olması kararlaştırıldı. Bu kararın ardından yapılan çalışmalarda sürücülere bilgilendirme yapılırken, atık toplama saatleri dışında sokağa çıkan araçlara cezai işlem uygulanmaya başlandı. Bu çerçevede polis ekiplerinin Aziziye Mahallesi’nde yaptığı uygulamada bir sürücünün atık topladığı belirlendi. Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün ehliyetinin ve oturum izninin olmadığı belirlendi. Şahıs Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, atık topladığı araç ise bağlanarak emniyet otoparkına çekildi. Sürücüye ayrıca ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 19 bin lira cezai işlem uygulandı.