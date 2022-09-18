İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında düzenlenen atık toplama etkinliğinde çevre kirliliğine dikkat çekildi.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında düzenlenen atık toplama etkinliğinde çevre kirliliğine dikkat çekildi.

Çevre kirliliğine dikkat çekmek için Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi çevresindeki atıklar toplandı. Toplanan atıklar daha sonra tek tek ayrılarak geri dönüşüme gönderildi.

Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz, "Yan tarafımızda bir karayolu var ve oradan geçen vatandaşlar, araçlardan yiyecek içecek atıklarını doğaya atıyor. Burada 2 kilometreye yakın biz temizlik parkurumuz var. O alanı temizleyeceğiz. Bugün hem stres atacağız hem çalışacağız hem de eğleneceğiz. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte insanların doğaya ne kadar zarar verdiğini göreceğiz. Aslında çözüm çok basit. Buraya gelen insanlar getirdiği poşetiyle birlikte yediğini içtiğini evine götürse hiçbir sorun olmayacak" dedi.