Tokat’ın Turhal ilçesinde yaşayan kamp tutkunu Serdal Deniz, geri dönüşümden aldığı LPG tankını sobaya çevirdi. Deniz, 6 Şubat depremleri sonrası iki arkadaşı ile yaptığı sobaları deprem bölgesine göndererek, birçok kişinin ısınma ihtiyacını da karşıladı.

Turhal ilçesinde yaşayan Serdal Deniz, kamp alanında ateş yakmak için geri dönüşümden aldığı LPG tankını sobaya çevirdi. Deniz, yaptığı sobayı mangal olarak da kullanabileceğini fark etti. Kamp alanında ısınma ve mangal ihtiyacını karşılayan sobasına semaver de ekleyen Deniz, sobayı çok amaçlı hale getirdi. 6 Şubat depremleri sonrası iki arkadaşı ile hazırladığı sobaları da Kahramanmaraş’a gönderen Deniz, birçok kişinin ısınma ihtiyacını karşıladı. Geri dönüşümden hazırlayıp gönderdiği 11 sobanın ardından kendisine de bir tane yapan Deniz, yaptığı sobanın fazlasıyla tasarruf sağladığını belirtti.

"Çok ucuz maliyetli bir soba yapmış olduk"

Kamplarda soğuk havadan dolayı böyle bir eşyaya ihtiyaç duyduklarını belirten Serdal Deniz, "Bunu geri dönüşüm malzemelerinden yaptık. LPG tankından dönüştürdük, ayakları da aynı şekilde geri dönüşümden yapıldı. 6 Şubat depremlerinde iki arkadaşımla beraber bundan çokça yaptık ve gönderdik. Bütünüyle geri dönüşümden böyle bir soba yaptık. Hobi bahçemizde kullanırken sıcak suya da ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik. Buna da çözüm olarak semaverin alt kısmını kestirdik, bacaya taktık. Bacasını uzun yaptık, hem ateş yansın hem de duman rahatsız etmesin dedik. 20 dakika içinde su kaynar hale geliyor. Böylece çok ucuz maliyetli bir soba yapmış olduk. 250 lira gibi bir fiyata sadece semaver aldık. Akşamları soba başında sohbet çok güzel oluyor. Mangal, çay ve ısınma gibi bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. İlk defa görenler güzel tepkiler veriyor. İhtiyaçlarımız neyse ona göre dizayn ettik. Her gelen bir fikir ortaya koydu ve bu ortaya çıktı. Çevremde bize de yap diyen insan çok fazla oluyor. Bahçesi olan her eve bundan yapılmalı. Depremden sonra da böylesi bir şeyin ihtiyaç olduğunu fark edince bahçemizde hazır şekilde duruyor. Normal bir soba 5 bin lirayı buluyor ve dışarıda kullanılamıyor. Biz bunu bütünüyle geri dönüşümden yaptık. Bunda tek masrafınız içtiğiniz çay ve su oluyor" şeklinde konuştu.