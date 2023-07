Denizli’de kullanılmış tahta paletleri işleyerek doğal oyuncaklar yapan Veli Bat, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda el yapımı eserlerde ‘Sanatçı’ kimlik kartı almaya hak kazandı.

Denizli’de yaklaşık 10 yıldan bu yana evinin altında kurduğu küçük atölye de kullanılmış tahta paletlerden çeşitli doğal oyuncaklar üreten Veli Bat’ın eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dikkatini çekti. Geçtiğimiz haftalarda Ankara’ya giden Veli Bat, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nde kurulan komisyonda yaptığı oyuncakların tanıtımını yaptı. Komisyon tarafından Veli Bat’ın ‘El yapımı eserlerde sanatçı kimlik kartı’ almasına karar verildi. Sanatçı kimlik kartıyla Veli Bat, yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek sergi, festival, kültür günleri gibi etkinliklere bakanlık tarafından gönderilebilecek, geleneksel sanatların tanıtılmasına katkı sağlanacak.

Kullanılmış palet tahtaları ve hurda tahta parçalarından el aletlerini kullanarak doğal oyuncaklar yaptığını belirten Veli Bat, “10 yıldan bu yana kullanılmış tahta parçaları ve kullanılmış paletlerin tahtalarını değerlendirerek doğal oyuncaklar üretiyorum. Doğaya destek oluyorum. Geri dönüşümü gelecek nesillere yaptığım oyuncaklarla anlatıyorum. Yıllardır yaptığım tahta doğal oyuncaklar için hiçbir ağaç kesilmedi. Yapmış olduğum el sanatları ürünlerim Turizm Bakanlığında kurulan komisyonda değerli hocalarımız tarafından incelendi. Kültür Turizm Bakanlığınca bana ‘Sanatçı’ kimlik kartı verilmesine karar verildi. Hobi amaçlı başladığım doğal oyuncak yapımında bu unvanı almak beni çok mutlu etti. Tahta parçaları ve palet tahtalarından el aletlerini kullanarak at, at arabası, tank, ahşap üzerine her şeyi yapıyorum. Aksesuar da yapıyorum. Doğal olarak hiç kimyasal kullanmadan, tamamen paletlerden çıkarttığım ürünleri işliyorum” dedi.