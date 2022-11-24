Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesinde tam donanımlı atık su laboratuvarı kurdu. Laboratuvarda endüstriyel atık su oluşturan işletmelerden alınan numunelerin analizleri yapılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesinde tam donanımlı atık su laboratuvarı kurdu. Laboratuvarda endüstriyel atık su oluşturan işletmelerden alınan numunelerin analizleri yapılacak.

Daha önce tam donanımlı içme suyu laboratuvarını devreye alan Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, bu kez endüstriyel atık suların analiz edilmesi amacıyla atık su laboratuvarı kurdu. Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesinde hizmet verecek olan son teknoloji ile donatılan laboratuvarda yürürlükte olan atık suların kanalizasyona deşarj yönetmeliği kapsamında yapılacak denetimlerde ve ruhsat aşamalarında alınacak numuneler incelenecek.

Endüstriyel nitelikli atık su oluşturan işletmelerden denetim amacıyla alınan numunelerin analizleri TİSKİ Atık Su Laboratuvarında yapılabilecek. Bugüne kadar kanalizasyon şebekelerinin güvenliği için dış laboratuvarlara yaptırılan atık su analizleri bundan böyle TİSKİ bünyesinde yapılabilecek. Laboratuvarda ağır metaller (ICP-OES), AKM, KOİ, BOİ, Yağ Gres (Soxhlet) gibi TİSKİ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamındaki bütün parametrelerin analizleri yapılabilecek. Laboratuvarın TİSKİ Genel Müdürlüğüne yıllık 1 milyon TL civarında gelir getirmesi bekleniyor.

TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kanalizasyon şebekesinin güvenliği için alınan denetim numunelerinin kendi bünyemizde bulunan atık su laboratuvarımızda yapılması ile analiz sonuçlarına kısa sürede ulaşılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin hızlı bir şekilde yapılması hedeflenmiştir. Böylece kanalizasyon şebekesinde oluşabilecek tahribatlar ve kirlilik en aza indirgenerek çevre kirliliğinin de önüne geçilmesi amaçlanmaktadır” denildi.