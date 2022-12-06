Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşamba ilçesinde yapımı devam eden ’İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Kolektör Hattı Projesi’nde sona gelindi. Yüzde 97 fiziki gerçekleşme sağlanan projenin yeni yılla birlikte faaliyete geçmesi planlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte atık suların Yeşilırmak Nehri’nde çevre kirliliğine neden olma ihtimalinin de ortadan kalkacağını belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşamba ilçesinde yapımı devam eden ’İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Kolektör Hattı Projesi’nde sona gelindi. Yüzde 97 fiziki gerçekleşme sağlanan projenin yeni yılla birlikte faaliyete geçmesi planlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte atık suların Yeşilırmak Nehri’nde çevre kirliliğine neden olma ihtimalinin de ortadan kalkacağını belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çarşamba ilçesinde yapımı devam eden ‘İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Kolektör Hattı Projesi’ inşaatında yüzde 97 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken tesisin yeni yıl itibarıyla faaliyete geçmesi planlanıyor. Yüzde 86’sı AB hibesiyle finanse edilen tesis, ilçenin tamamının atık sularını Avrupa Birliği standartlarında arıtacak. Çevreye zararsız hale getirilen atık sular daha sonra Yeşilırmak Nehri’ne deşarj edilecek. Böylece Yeşilırmak Nehri’nde çevre kirliliği yaşanmasının da önüne geçilecek. Tesis faaliyete geçtiğinde günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılabilecek.

“Yüzde 97 fiziki gerçekleşme sağlandı”

Çalışmalarda gelinen son durum ile ilgili bilgi veren Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Şantiye Şefi Vural Suiçmez, “Projede fiziki gerçekleşme olarak yüzde 97’deyiz. Yılsonu itibariyle işlerimizi bitirmeyi planlıyoruz. Bu tesis Çarşamba ilçesinin tüm atık suyunu bertaraf edip nehirdeki tüm kirlilik riskini ortadan kaldıracak. Bertaraf edilen su tekrar Yeşilırmak Nehri’ne arındırılmış haliyle geri verilecek” dedi.

“Avrupa Birliği standartlarında”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte atık suların Yeşilırmak Nehri’nde çevre kirliliğine neden olma ihtimalinin de ortadan kalkacağını belirterek, “Amacımız Samsun’u her alanda örnek gösterilen şehir konumuna getirmek. Bu noktada özellikle çevre ile ilgili çalışmalarımıza büyük bir özenle ve gayretle devam ediyoruz. Yapımı son aşamaya gelen Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Kolektör Hattı Projemizde bu amaçla hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden birisi. Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan, ultraviyole dezenfeksiyon sistemine sahip tesis teknolojinin ulaştığı en son gelişmeler ışığında inşa edildi. Hedefimiz kentimiz genelinde atık su sorununu tamamen çözüp gelecek kuşaklara sorunsuz temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak” diye konuştu.