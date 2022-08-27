Nihat Kantarcı Caddesi’nde bir okulun yağmur suyu gider borusundan gelen sesi duyan vatandaşlar yavru kedinin mahsur kaldığını gördü. Kediyi çıkarmakta zorlanan vatandaşlar Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yavru kediyi kısa sürede mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yiyecek ve su verilen kedi doğal yaşamına bırakıldı.

Aç tilki tarhana ile doydu

Aç tilki tarhana ile doydu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir okulun bahçesindeki atık su borusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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