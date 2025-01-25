Amasya’da kadın sanatçılar, atık plastik şişe ve galoşlardan tasarladıkları kostümlerle çevre sorunlarının yanı sıra savaşların yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Amasya Olgunlaşma Enstitüsü’nün düzenlediği projede tasarlanan kostümler huzur anlamına gelen lila ve siyah renge boyanarak savaşların yıkıcı etkisine karşı barış hayalleriyle renklendirildi.

“Sessiz çığlık” temalı kostümler

Moda tasarımcısı ve çevre aktivisti Elif Kılıç’ın öncülük ettiği atölye çalışmasıyla Amasya Olgunlaşma Enstitüsü’ndeki usta öğreticiler atık malzemeler kullanılarak kostümler hazırladı. Savaşların en büyük mağdurları olan annelerle çocuklarına ithaf edilen “Sessiz Çığlık” temalı kostümler dünya genelinde huzurun, barışın, umudun ve hayallerin rengi olan lila rengi ile savaşın yıkıcı etkilerini vurgulamak için siyah renkle şekillendirildi.

‘Atıktan sanata kostüm tasarımı’

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Olgunlaşma Enstitüleri ile yürüttüğü Geleneksel ve Sanatsal İfadeyle İklim Değişikliği Projesi çerçevesinde geri dönüşüm faaliyetlerine katkı amaçlı ‘Geri Dönüşümden Sanata’ konulu söyleşi de düzenlendi. Söyleşide moda tasarımcısı ve çevre aktivisti Kılıç, uzun süredir yürüttüğü faaliyetleri anlatıp farkındalık oluşturmak amaçlı uyguladığı çalışmalarını paylaştı.

Atık pet şişelerin ve kullanılmış galoşların toplanıp sanat eserine dönüştürüldüğü çalışmanın bir ayda tamamlandığını belirten Elif Kılıç, “Moda, bulunduğu yüzyılın sorunlarını yansıtan bir yapıya sahip. Özellikle iklim değişikliği günümüzün ve gelecek yüzyılın en büyük problemlerinde biri. Bu konuda tüm kadınların desteğine ihtiyacımız olduğuna dikkat çekip davranış değişikliği sağlamak için bu projeyi gerçekleştirdik” dedi.

Hitit kraliçesi Puduhepa da tasvir edildi

3 bin 300 yıl önce Kadeş Antlaşması’nın yapılmasını sağlayan Anadolu’nun en güçlü kadın figürlerinden Hitit Kraliçesi Puduhepa’yı da tasvir ettiklerini anlatan Kılıç, “Puduhepa’nın Anadolu topraklarında savaşı barışa çevirdiği için kadınların dönüştürücü etkisinin altını çizen bir çalışmaya imza attık” diye konuştu.

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Niyazi Şişik, tecrübeleriyle projeye destek sağlayan Kılıç’a teşekkür etti. Proje koordinatörü Güleç Toprak da anlamlı projenin etkili sonuçlar vereceğine inandığını söyledi.