İnegöl Belediyesi, 18 Şubat Dünya Pil Günü sebebiyle atık pil toplama kampanyası başlattı. 17 Şubat tarihine kadar en çok atık pil getiren kişi, hediyeyi kapacak.

Belirli gün ve haftalar çerçevesinde düzenlediği kampanya ve etkinliklerle dikkat çeken İnegöl Belediyesi, 18 Şubat Dünya Pil Günü için yeni bir yarışmanın startını verdi. Daha önce elektronik atık, atık kitap, atık yağ toplama gibi yarışmalar yapan İnegöl Belediyesi, Dünya Pil Günü’nde pil atıklarının çöpe gitmemesi için Atık Pil Toplama Kampanyası düzenlendiğini açıkladı.

Kampanya kapsamında vatandaşlar, 17 Şubat tarihlerine kadar atık pilleri İnegöl Belediyesi’nin 3 ayrı noktada bulunan Sıfır Atık Noktalarına getirecek. Merkezde Fatih Cami karşısında bulunan alanda yer alan Sıfır Atık Noktası Pazartesi ve Perşembe günleri açık olacak. Alanyurt bölgesinde Salı Pazarı bölgesinde kurulan Sıfır Atık Noktası Salı ve Cumartesi günleri, Yeniceköy Mahallesi’nde Belediye Ek Hizmet Binası önünde bulunan Sıfır Atık Noktası ise Çarşamba ve Cuma günleri açık olacak. Sıfır Atık Noktaları kendi günlerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında atıkları kabul edecek.

Bu noktalara atık pilleri getirerek yarışmaya katılacaklar arasında en fazla atık pil getiren kişi ise akıllı kulaklık kazanacak.