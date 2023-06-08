Bayburt Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından atık pillerin çevreye atılmaması konusunda farkındalık oluşturmak adına okullar arasında düzenlenen 2021-2022 Yılı Atık Pil Toplama Yarışması’nda ödüller takdim edildi.

Dünya Çevre Günü çerçevesinde Büyük Şehir Parkı’nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bugün burada güzel bir çalışmanın ürününü görmekten büyük mutluluk duydum. Yarışmamızda dereceye giren okullarımızı tebrik ediyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu duyarlılıklarıyla şimdiden vatanına, milletine sahip olma duygusunu ortaya koydular. Onları yürekten kutluyor, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarışma çerçevesinde toplamda yaklaşık 460 kilogram atık pil toplanırken Yüzbaşı Şehit Agâh İlkokulu öğrencileri topladıkları 250 kilogram pil ile birinci, Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu öğrencileri 70 kilogram pil ile ikinci, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 60 Kilogram pil ile üçüncü ve Fen Lisesi öğrencileri ise 50 kilogram pil ile dördüncü sırada yer aldı.

Tören Atık Pil Toplama Yarışması ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin Başkan Pekmezci ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Saka tarafından takdim edilmesi ile sona erdi.