Menteşe Belediyesi tarafından, (TAP) Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Menteşe Belediyesi tarafından, (TAP) Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri verildi.

450 kilogram atık pilin toplandığı kampanya sonunda, 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı içinde en çok atık pil toplayan okullara futbol topu, basketbol topu, pazar filesi ve satranç takımları verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş geleneksel olarak düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyasına çocukların ilgisinin her yıl artarak devam ettiğini belirterek, “ Daha yaşanabilir bir çevre için çeşitli kampanyalar ve etkinlikler düzenliyoruz. Buradaki amacımız çocuklarda çevre bilincini oluşturmak ve çevreye, doğaya duyarlı birer birey olmalarını sağlamak. Kampanyaya katılan tüm okullarımızı tebrik ediyor, dereceye giren okullarımızı ve öğrencilerimizi kutluyorum. Menteşemiz onların bu güzel davranışları ile çok daha yaşanabilir bir kent olacaktır” dedi.

Kampanya çerçevesinde 208 kg atık pil toplayan Emirbeyazıt İlkokulu birinci, 126 kg atık pil toplayan Sabri Acarsoy İlkokulu ikinci, 61 kg atık pil toplayan 75. Yüzyıl Anaokulu üçüncü ve 55 kg atık pil toplayan Şahidi Ortaokulu dördüncü oldu.

Menteşe Belediyesi Başkanlık Binası önünde düzenlenen ödül töreninde öğrencilere futbol topu, basketbol topu, pazar filesi ve satranç takımları verildi.