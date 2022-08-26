Sivas’ta bir demir doğrama ustası müşterilerinin hayal dünyasını süsleyen figürleri hurdadan topladığı metalleri bir araya getirerek sanata dönüştürüyor.

Sivas’ta bir demir doğrama ustası müşterilerinin hayal dünyasını süsleyen figürleri hurdadan topladığı metalleri bir araya getirerek sanata dönüştürüyor.

Sivas’ta yaşayan demir doğrama ustası İbrahim Doğan, internette gördüğü ‘Scrap Metal Art’ isimli hurda metal sanatına merak saldı. Küçük yaşlardan beridir tamir ve demir işçiliğinde yetenekli olan Doğan, zamanla bu yeteneği üretime dönüştürdü. Doğan, sık sık hurdalığa giderek gerekli metalleri toplayıp yaptıklarıyla müşterilerinin hayal dünyasını süslüyor. Yaptıkları arasında 3 bin adet puldan oluşan kobra figürü dikkat çekiyor.

“Geri dönüşüm olarak kullanıyoruz”

Doğan, hurda metalleri yaptığı sanatla geri dönüşüm olarak kullandığını belirterek, “Benim küçüklüğümden gelen bir yetenek. Sürekli bir şeyleri söküp tamir ederdim. Zamanla bende bu yeteneği kullanıp üretmek istedim. Bir gün internette gezinirken ‘Scrap Metal Art’ diye bir sanat gördüm. Bunu sanatı daha çok Avrupalılar yapıyordu bende neden bizim ülkemizde olmasın dedim ve bu şekilde başladım. Daha büyük hedeflerimde var. Bu figürleri yaparken hurda malzemeleri geri dönüşüm olarak kullanıyoruz. Hurdalığa gidip dişli, kasnak, zincir ve bazı metal malzemeler seçiyoruz. Bunları daha sonra bir araya getirip müşterinin isteğine göre film karakteri, hayvan figürleri ve çeşitli nesnelere dönüştürüyorum” dedi.

Kobra figürü 3 bin puldan oluşuyor

Doğan, yaptığı kobra figürünün 3 bin puldan oluştuğunu belirterek, “Yaptığım ürünlerin Avrupa fiyatlarına bakacak olursak bizim fiyatlarımız daha uygun. Birazda müşterilerimizin ilgi alanlarına göre değişiyor. Kendisini özel ve farklı hisseden, aldığı ürünün başkasında olmamasını isteyen kişilere hitap ediyoruz. Ürünün büyüklüğüne, özelliğine göre 20 liradan başlayıp 15 bin liraya kadar farklılık gösteriyor. Yaptığım kobra figürünün yaklaşık 3 bin adet pulunu içli dışlı ayrı ayrı kaynattım. Emeği çok olduğu için fiyatları da farklı oluyor. Müşterilerin hayal dünyasına göre kim ne isterse onu yapmaya çalışıyorum. Herhangi bir sınırım yok siz hayal edin ben yapayım” ifadelerini kullandı.