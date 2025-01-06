Ağrı’nın Diyadin ilçesinde minik öğrenciler atık malzemelerle hayallerini gerçekleştiriyorlar.

Diyadin İlçesine bağlı Altınkilit köyü İlkokulu öğrencileri hayallerindeki oyuncakları atık malzemelerle gerçeğe dönüştürüyor.

Çocukların oyuncaklarla oynamaları, internetin zararlı etkilerinden uzak tutulması, birbirleriyle iletişimlerini artırmayı ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla çocuklar, hayallerini kendi imkanlarıyla atık malzemelerden yapıyor.

Atık malzemelerden hayallerini yapan çocuklardan Büşra Yardımcı, "Artık tablet ve telefon ile oynamıyorum. Hayallerimi yapmayı çok seviyorum" dedi. Yardımcı, derslerinden arta kalan zamanlarda evdeki atık malzemelerden hayallerini yaptığını söyledi.

Atık malzemelerden kapalı otopark yapan Miran Can Polat da atık malzemeleri değerlendirince ailesinin de çok mutlu olduğunu, bu sayede özgüveninin geliştiğini belirtti.