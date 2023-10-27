Mersin’de atık malzemelerden elde ettiği materyalleri sanat eserine dönüştüren Ressam Esma Yaramış’ın ’Uyanış’ adlı sergisi büyük ilgi gördü.

Mersin Güzel Sanatlar Galerisi’ndeki serginin açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mikail Eren, bu yıl ki hedeflerinin kurslar aracılığıyla istihdama katkı sağlamak ve kurs çeşitliliğini artırmak olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın talep ettiği her türlü kursu açabilecek devletimizin gücü var, yeter ki talep edilsin. Yaşam boyu öğrenme ilkesiyle sürdürdüğümüz çalışmalar, 13 ilçemizdeki kurs faaliyetlerimiz yılın 12 ayına yayılmış biçimde devam etmektedir. Bizimle yol yürüyen meslektaşlarımızın yanındayız. Desteklerimizi sürdüreceğiz. Esma Hocanın bu sergisi çok başarılı, emeklerine sağlık" dedi.

’Uyanış’ adlı sergisinin, uzun bir yolculuğun, mücadelenin, inancın, ruhundaki derinlik ve renklerin bütünleşmiş halinin yansıması olduğunu söyleyen Ressam Esma Yaramış ise "Eserlerimin büyük bir bölümü yağlı boya, ahşap boyama, resim, ebru gibi karma sanat eserlerinden oluşuyor. Diğer kısmı ise geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserlerden oluşmaktadır. Geri dönüşüm malzemelerini seçerken, atılabilir olanı değerli ve estetik olarak ifade edilebilir hale getirmeyi amaçladım. Geri dönüşüm, sadece malzemelerin tekrar kullanılması anlamına gelmez, aynı zaman yaşamın döngüselliği, dönüşümü ve sürekliliği ile de ilgilidir. Bu serginin, farkındalıklarımızı arttırması, içsel dönüşüm sürecine ışık tutması, uyanışa yelken açması ve ruhumuza dokunmasını diliyorum" diye konuştu.

130 tablonun yer aldığı sergide dekoratif tablolar, yağlıboya tablolar, karakalem tablolar, akıtma tekniği objeler, transfer, ebru gibi özel çalışmalar yer alıyor.