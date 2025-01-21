Ayn-ı Ali Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde Afrikalı bebek yapma kursuna katılan kadınlar, atık malzemelerden yaptıkları biblolarla aile bütçesine katkı sağlıyor.

Yunusemre Belediyesi, Ayn-ı Ali Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde kadınların üretime, gelişimlerine ve sosyal yaşama daha fazla katkı sunabilmek adına kursiyerlerine Afrikalı bebek biblo yapma kursu veriyor. Merkezin açtığı ve Yunusemre Belediyesi’nin kendi bünyesinde görev yapan eğitmen tarafından verilen kursla kursiyerler bir aylık eğitimin ardından, bibloları tek başlarına yaparak kendi zevklerine uygun şekiller verebilecek deneyime ulaşıyor. Kursa yoğun ilgi gösteren kursiyerler, ürettikleri bibloları sevdiklerine armağan ettikleri gibi satış yapıp aile ekonomilerine de destek olmaya başladı. Maliyeti düşük ve sosyal medyada büyük beğeni toplayan biblolar, Yunusemre Belediyesi ile Yunusemre Kent Konseyi’nin her salı günü Yunus Emre Millet Çarşısı’nda Sosyete Pazarı’nın üst katında hizmete giren El Emeği Pazarında vatandaşlarla buluşacak.