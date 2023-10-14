Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 13. düzenlediği Kitap Fuarında 28 yıldır tamamı doğal atıktan yapılan rölyef el sanatıyla ilgilenen Mehmet Erol Buga’nın çalışmaları göz dolduruyor.

Bu yıl ilk kez kitap fuarına katılan rölyef sanatçısı Mehmet Erol Buga doğadaki doğal atıkları birleştirerek minyatür eserlerle eski evleri günümüze taşıdığından bahsetti. Rölyef Sanatçısı Mehmet Erol Buga, “Asıl mesleğim denizcilik, bu sanata 28 yıl önce çocuğumun elişi dersi ödeviyle başladım. Zaman geçirmek için devam ettim ortaya güzel eserler çıktıkça daha çok ilgilendim. Bu zamana kadar üzerine katarak bu seviyelere geldi. 5 yıl öncesine kadar İstanbul’da yaşıyordum orada özel dersler verdim. Eşim Değirmendereli, 5 yıl önce buraya taşındım, küçük bir atölyem de var. Kendimce çalışmalarıma devam ediyorum. Değirmendere’de depremde yıkılan bir yapının minyatürünü atık rölyef çalışmasıyla yaptım. İnsanlar gördükçe duygulanıyor. Deprem anısı olan kişiler teşekkürlerini iletiyor duygulu anlar yaşanıyor” dedi.