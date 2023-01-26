HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan usta öğreticiler tarafından atık malzemelerden yapılan kıyafetler, miniklerin defilesiyle beğeniye sunuldu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan usta öğreticiler tarafından atık malzemelerden yapılan kıyafetler, miniklerin defilesiyle beğeniye sunuldu.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün usta öğreticileri, çevre temizliğine dikkat çekmek için atık malzemelerden çeşitli kıyafetler hazırladı. Yaklaşık bir ay süren çalışma sonucu hazırlanan etek, aşçı kıyafeti, süper kahraman kıyafetleri, cadı kostümü, palyaço ve sporcu kıyafetleri sergilendi.

Düzenlenen defilede konuşan Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, doğanın korunmasına dikkat çekmek için böyle bir defile düzenlediklerini belirterek, “Müdürlüğümüz bünyesinde açılan kursumuza gelen usta öğreticiler, geri dönüşüm defilesi düzenledi. Kursiyerler, evde kullanmadıkları atık durumda olan giysileri değerlendirdiler. Defilenin amacı, sıfır atık projesine dikkat çekmek ve projesinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaktır" ifadelerini kullandı.

Eser Kozna isimli usta öğretici ise topladıkları atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırdıklarını söyleyerek, “Atık malzemeleri çok farklı ürünlere dönüştürdük. Atılan malzemelerinin doğaya daha az zarar vermemesine dikkat çektik” şeklinde konuştu

Yapılan defilede Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, usta öğreticiler ve aileler katıldı.