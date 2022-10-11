İzmir’deki mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileri, atık mobilya parçalarını değerlendirerek kuş yuvaları yaptı. Minik öğrencilere hediye edilen kuş yuvaları, boyanarak ağaç dallarına asıldı.

İzmir’deki mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileri, atık mobilya parçalarını değerlendirerek kuş yuvaları yaptı. Minik öğrencilere hediye edilen kuş yuvaları, boyanarak ağaç dallarına asıldı.

Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya ve iç mekan tasarımı öğrencileri, atık mobilya parçalarını geri dönüştürerek kuş yuvaları yaptı. Öğrencilerin ellerinden çıkan kuş yuvaları; Karabağlar Zeyni Hanım Ortaokulu ve Uluğbey İlkokulu, Konak Zübeyda Hanım İlkokulu, İzmirgaz İlkokulu ve Ergene Ortaokulu öğrencilerine hediye edildi. Minik öğrenciler, kendilerine hediye edilen kuş yuvalarını rengarenk boyayarak ağaç dallarına astı.

Geri dönüşüm bilinci

Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zülküf Yıldız, “Mobilya ve iç mekan tasarımı alanımızda atık malzemeleri geri kazandırmak adına böyle bir proje geliştirdik. Projenin anlamlı olması için kuş yuvaları yapıp ortaokul ve ilkokuldaki öğrencilerimize hediye ettik. Onlar da kuş yuvalarını boyayıp kendi okul bahçelerine astı. Öğrencilerimiz tarafından artık kullanıma uygun olmayan sıralar, üretimden artan ve ebatları işe yaramayan atık ahşap malzemeleri değerlendirdi. Bu malzemeleri çöpe atmaktan kurtarıp geri dönüşüme katkı sağladılar. Bu tür projelerin öğrenci üzerindeki en büyük katkısı, geri dönüşüm bilincini oluşturmasıdır” dedi.

"Farkındalık sağlandı"

Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Öğretmeni İhsan Zeytineli, “Ressamlık öğrencilerimiz projelerini çizdi, imalattaki öğrencilerimiz imalatını gerçekleştirdi. Yani ressamlık öğrencilerimiz de imalat kısmında bulunup yardımcı olmak istedi. Artık işe yaramaz, ekonomik değeri olmayan ahşap parçalarını burada farkındalık sağlamak için değerlendirmiş olduk. Öğrencilerimizin gönüllü olarak projeye katılımları bizi çok sevindirdi. Kendileri de çok heyecanlandı. Kuş yuvalarımızın boyama kısmını ise hediye ettiğimiz öğrenci kardeşlerimiz yaptı” diye konuştu.

"Gurur duyuyoruz"

Lisenin ressamlık bölümünde okuyan İrem Nur Kaya, “Biz kuş yuvalarının tasarımını yaptıktan sonra imalat aşamasında atölyede bulunan arkadaşlarımıza yardımcı olmak istedik. Kuş yuvalarının tasarımını başka kuş yuvalarından örnek alarak yapmaya çalıştık” ifadelerini kullandı. Berkay Atalay ise “Biz bu projeyi planlarken küçük kardeşlerimizi mutlu etmek istedik. Kuş yuvalarında atık malzemeleri kullandık. Küçük kardeşlerimizi sevindireceğimiz ve doğaya katkıda bulunacağımız için çok mutluyuz. Bu projede bulunduğumuz için şahsım ve arkadaşlarım adına gurur duyuyorum” sözlerine yer verdi.

Kuş yuvalarını teslim alan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, lise öğrencileriyle birlikte boyama yaptı. Rengarenk boyanan yuvalar, ağaçlara asıldı.