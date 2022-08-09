HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Gülay Açıkel ile beraberindeki kadınlar, kendi imkânlarıyla açtıkları iş yerinde atık malzemelerden ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine destek oluyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Gülay Açıkel ile beraberindeki kadınlar, kendi imkânlarıyla açtıkları iş yerinde atık malzemelerden ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine destek oluyor.

Esenyurt Mahallesi’nde bulunan TOKİ evlerinde açtığı iş yerinde geri dönüşüm malzemelerini kullanan Gülay Açıkel ve beraberindeki kadınlar; süs eşyaları, çocuk oyuncakları ve okul ihtiyaçları gibi ürünler yapılarak satışını gerçekleştiriyor. Kendi imkanlarıyla açtığı iş yerinde çok sayıda ürün çıkarttığını belirten Gülay Açıkel, “Kendi çabamla iş yerimi açtım. Bu iş yeri nakış üzerinedir. Geri dönüşümden çok sayıda ürün çıkıyor ve en önemlisi burada çeyizlikler de çıkartıyoruz. Kızlarımız ve kadınlarımız evde sıkılmasın diye burada dikiş ve nakış işlemlerini öğretiyorum. Biz yöresel ve normal elbiselerin yanında her şeyi yapıyoruz. Burada kimseden bir ücret almadan kurs şeklinde öğretiyorum. Burada amigo bebekler, çantalar ve kıyafetler çıkıyor. Biz burada 8 kişi yer alıyoruz ve bu 8 kişi yaptıkları ürünlerle de ev bütçelerine katkı sağlıyorlar. Kadın gücüyle kendi iş yerimizde örnek olmaya devam ediyoruz. İnşallah her kadın böyle örneklerle ayaklarının üzerinde durur. Kadınlarımız buraya geldiklerinde asla sıkılmıyorlar, çünkü ev ortamını aratmıyor ve sadece kadınlar yer aldığı için daha mutlular” dedi.

Böyle bir ortamda çalıştıkları için mutlu olduklarını belirten Rukiye Açıkel ise “Mahallemizde böyle güzel bir iş yeri açığı için ablamıza teşekkür ediyoruz. Bizde burada kendi imkanlarımızla ürünler üreterek evimizin geçimini sağlıyoruz. Aslında her kadının buraya uğramasını isteriz, çünkü ev ortamını aratmıyor. Geri dönüşüm malzemelerinden çok sayıda ürün çıkartmayı başarıyoruz. El emeği ile kadın gücümüzü gösteriyoruz. Buraya gelen tüm kadınlar ve kızlar aslında ev işlerini yaptıktan sonra geliyorlar. Ablamızın bize gösterdiği motifler sayesinde çok sayıda ürün çıkartıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Gülay Açıkel ablamıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.