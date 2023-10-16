BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri, atık tekstil ürünlerinden ürettikleri ürünlerle ilçedeki okullara katkı sağlıyorlar.

Tatvan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 4 yıl önce döner sermaye ile kurulan Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü meyvelerini vermeye başladı. Okulda açılan atölye sayesinde bir yandan meslek öğrenen öğrenciler bir yandan da atölyede kullanılan tekstil ürünlerinden artan atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyor. Bir yandan dışarıdan gelen siparişleri hazırlayan öğrenciler diğer yandan ise bu ürünlerden artan atıl tekstil ürünlerini çöpe atmak yerine farklı tasarımlarda kullanıyor. Geri dönüşüme büyük katkı sunan öğrenciler, bu ürünlerden ürettikleri cepli kitaplık ve diğer okul ihtiyacı ürünlerini ise ilçedeki okullara ücretsiz bir şekilde dağıtıyor. Atölyede üretilen ürünlerden cepli bez kitaplığı da ilçede bulunan Van Gölü İlkokuluna hediye edildi.

Cepli bez kitaplıktan oldukça memnun olduklarını dile getiren Van Gölü İlkokulu Müdürü Şahin Ballıkaya, “Van Gölü İlkokulu ve Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu yıl kardeş okul olduk. Bu kardeşliğin vesilesiyle Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Uzun hocamız ve öğrencileri, atölyelerinde atık malzemelerle bu güzel ve nadide cepli bez kitaplığı okulumuz için oluşturup bizlere hediye ettiler. Bizim için çok değerli bir hediye çok teşekkür ederim. Biz de bu cepli bez kitaplığımızı aynı şekilde atık malzemelerden oluşturduğumuz kütüphanemize asacağız” dedi.

“Sıfır Atık” projesinin değerlendirip atölyelerinde fazla kalmış kumaşlardan cepli bez kitaplık ürettiklerini söyleyen Tatvan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Uzun ise “Tatvan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü öğrencilerimizin atık kumaşlardan cepli bez kitaplığını yaparak Van Gölü İlkokuluna hediye ettik. Şu an yaptığımız bu proje Milli Eğitim Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızın da desteklediği ‘Sıfır Atık’ projesinin bir devamıdır. Proje, katı atıkları geri dönüşüme kazandırmak üzere ve devlet ekonomisine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bizler de fazla kalmış kumaşları çöpe atmadan değerlendirdik” şeklinde konuştu.