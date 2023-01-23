Balıkesir’deki üniversite öğrencileri, ’Atık madem, geri dönüştür hemen’ sloganı ile yola çıktıkları geri dönüşüm projesi ilgi gördü.

Balıkesir’deki üniversite öğrencileri, ’Atık madem, geri dönüştür hemen’ sloganı ile yola çıktıkları geri dönüşüm projesi ilgi gördü.

Finans ve Bankacılık 3. sınıf öğrencilerinin hazırladığı proje ilgi çekti. Projenin takım sözcüsü Ahmet Zambak, “Bu projedeki hedefimiz elektrikli atıkların hurdaya verilip dönüştürülürken doğaya zarar vermesine engel olmak. Uygun ortamlarda geri dönüştürerek hem çevremizi hem de soluduğumuz havayı temiz tutmayı hedefliyoruz. Bunun için takım arkadaşlarımızla okulumuz bünyesinde ve Burhaniye halkından topladığımız artık kullanılmayan, bozuk durumda veya onarımı mümkün olmayan elektrikli ve elektronik atıkları topladık. Çevreye duyarlı olma bilincini kazandırdığımız için çok gururluyuz. Umarız herkes için yararlı olur” dedi.

Projede görev alan öğrencileri kutlayan Balıkesir Üniversitesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Yıllardır sürdürdüğümüz projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi de ’Atık madem, geri dönüştür hemen’ sloganı ile hareket ettiğimiz bu projemizde elektrikli aletlerin yararları olduğu kadar zararı da bulunduğu mesajını vermiş olduk. Toplumda bu bilinci oluşturmak için başlattığımız proje sonucunda aldığımız geri dönüşlerle istediğimiz hedefe bir nebzede olsa ulaşmanın mutluluğunu duyuyoruz. Bu farkındalığı oluşturmak adına projenin gerçekleştirilmesinde çaba gösteren öğrencilerimi kutluyor, destek veren sponsorlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.