Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde Amorium Antik Kenti’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan iki şahıs arasında çıkan kavgada kan aktı. Yaşanan olayda güvenlik görevlilerinden birisi antik kentte yaşamını kaybetti.

Olay, Emirdağ ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Amorium Antik Kenti’nde görev yapan güvenlik görevlileri Ebubekir Köksoy (36) ve R.S., arasında nöbet meselesinden kaynaklı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S., yanında getirdiği av tüfeği ile Köksoy’un üzerine ateş açtı. Ebubekir Köksoy, açılan ateşte olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Köksoy’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kendisi de yaralandı

Olayı gerçekleştiren R.S., ardından bölgeden kaçtı. Açılan ateş sırasında R.S.’nin de yüzünden yaralandığı belirtildi. Olayın ardından Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesindeki evine kaçan R.S., Emirdağ ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlene takip sonrası yakalandı. Şahıs daha sonra ekipler tarafından çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın tedavisinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.