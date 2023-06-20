Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren Aile merkezinde toplanan atık, karton, kâğıtlardan elde edilen gelirle yetim ve öksüz çocuklara bayramlık alınacak.

Siverek Kaymakamlığına bağlı Şirinkuyu Aile Merkezi tarafından kadınları yönelik sosyal ve kültürel çalışmalar yanı sıra, sosyal sorumluluk çerçevesinde dezavantajlı ailelere yönelik çalışmalarda devam ediyor.

Kursiyer ve vatandaşlardan toplanan kullanılmayan atık kitap, karton, kağıt ve plastik ürünlerden elde edilen gelirle yetim ve öksüz çocuklara bayramlık ve ihtiyaç sahibi ailelere nakit desteğinde bulunuluyor.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Kaymakamlığı Aile Merkezi Sorumlusu Ayşe Duman, "Şirinkuyu Mahallemizde kadınlara yönelik birçok alanda çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Verdiğimiz kurs ve çalışmalar sayesinde birçok kadın kendi işini kurdu, faydalı çalışmalara imza attı. Bunun yanında her bayram artık gelenek haline getirdiğimiz bir çalışmamızda var, bu çalışma topladığımız atık kitap, karton, kağıt, plastik malzemelerinden elde ettiğimiz gelirle yetim, öksüz çocuklara bayramlık elbise alıyoruz, bunun yanında ihtiyaç sahibi ailelere de azda olsa bayram öncesi nakit desteğinde bulunuyoruz. Bunun için mahalle sakinlerimizden ve tüm vatandaşlarımızdan evlerinde bulunan kullanmadıkları kitap, kağıt, karton ve plastik malzemeleri, merkezimize getirmelerini rica ediyoruz” dedi