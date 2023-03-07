Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde açılan kursta atık kağıtlardan sepet örme tekniğiyle yapılan çalışmalar ev hanımlarının gelir kapısı oldu. Ev hanımları bir yandan kendilerine hobi edinirken atık kağıtlardan yaptıkları ürünleri de satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde açılan kursta atık kağıtlardan sepet örme tekniğiyle yapılan çalışmalar ev hanımlarının gelir kapısı oldu. Ev hanımları bir yandan kendilerine hobi edinirken atık kağıtlardan yaptıkları ürünleri de satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Geleneksel sanat dallarını Manisa’da bir çatı altında buluşturan Tarihi Kurşunlu Han, unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarına ev sahipliği yaparken ‘İleri geri dönüşüm dekoratif sepet örme’ kursu da kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Kurşunlu Han’da açılan onlarca kursta Manisalı vatandaşlar birbirinden değerli geleneksel el sanatlarını öğrenme imkânı bulurken ev ekonomilerine de katkı da sağlıyorlar. Bu kurslardan biri olan ‘İleri geri dönüşüm dekoratif sepet örme’ kursu da kursiyerler tarafından yoğun ilgi görüyor.

“Toplamda 320 saat sürüyor”

Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle haftanın 3 günü, 8 saat olmak üzere toplamda 320 saat süren kursun eğitmeni Nilgün Beşirik, atıl vaziyetteki kâğıtları değerlendirerek kâğıtlardan sepet yaptıklarını söyledi. Beşirik, “Tarihi Kurşunlu Han’da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle açılan ‘İleri geri dönüşüm dekoratif sepet örücülüğü’ yapıyoruz. Kullandığımız bütün malzemelerimiz atık kağıt malzemelerden oluşuyor. Kullanmış olduğumuz defterlerimizi, kitaplarımızı, gazete kağıtlarımızı veya ambalaj kağıtlarımızı şişle kıvırarak sepetler haline getiriyoruz. Böylelikle hem atık olan kağıtlarımızı değerlendirmiş hem de dekoratif aksesuarlar haline getirmiş olduğumuz bu sepetleri satışa hazır metalar haline getiriyoruz. Kursumuz 320 saatten oluşuyor. Günlük 8 saat üzerinden planlanan kursumuza 22 kursiyerimiz katılıyor. Kursa katılan kadınlarımız gün içinde el sanatları ve hobi sanatlarına dayalı kurslarda üretim yapıyorlar ve meslek öğreniyorlar. A4 kağıtlarını dörde kesip şişle kıvırarak tutkalla yapıştırmayla tüp haline getirdiğimiz malzemeyi sepet örme tekniğiyle ama sepet malzemesi kullanmadan atık kağıt kullanarak sepet haline getiriyoruz. Bu üç malzeme bir araya geldiğinde kumaş boyası veya akrilik boyalarla boyayarak verniklediğimizde çok sağlam yıllarca kullanabileceğimiz malzemeler haline geliyor. Kağıtlarımız aynı dışarıda satılan kargıyla, rattanla kauçukla yapılmış sepetlerle aynı. Bunlar kağıtla yapılmış hali. Biz bütün atık kağıtları sepetlere döndürerek her alanda kullanabiliyoruz. Kına sepeti, hediye sepeti, çeyizlerde kullanılan sepetler haline, abajur haline gelebiliyor. Her türlü malzeme dekoratif aksesuar haline dönebiliyor. Belediye ile bu malzemelerin satışıyla ilgili görüşmeler yaptık. Oluşturulması planlanan sergilerde, Mesir Şenliklerinde veya sanat sokağı gibi oluşturulması planlanan sokaklarda tüm kursiyerlerimiz bu projede yer alıp bu eserlerini satabilecekler. Aile bütçelerine katkı sağlayarak farklı ürünlerle para kazanabilecekler.” dedi.

Kursiyerler işlerini zevkle yapıyor

Hobi olarak 4 ay önce başlayan kursiyerlerden Fatma Uysal, kursun başından beri yaptığı yaklaşık 160 santimetre yüksekliğindeki vazosu hakkında, “Hobi olarak başladım. Çok zevkli gidiyor. Salonuma vazo yapıyorum. 5 kilogram civarında atık kağıt kullandım. Yaklaşık 150-160 santimetre yüksekliğinde olacak. Yaklaşık 4 aydır devam ediyor. Her gün yapmıyorum sadece kursun olduğu günlerde yapıyorum. Bittikten sonra satmayı düşünmüyorum zevkle kullanacağımı düşünüyorum çünkü çok emek verdim.” diye konuştu.

Kursa 2 ay önce katılan emekli Nevin Bakkal ise şunları söyledi: “Kursa 2 ay önce katıldım. Geri dönüşüm malzemelerinden sepet vazo gibi eserler yapabiliyoruz. Bunları boyayarak istediğimiz renkte de kullanabiliyoruz. Evde çocukların test kitapları, kağıt, gazete, dergi hiçbir şey çöpe gitmiyor. Ağaçtan sonra dönüşüm tekrardan kullanılıyor.”