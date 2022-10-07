Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14-16 Ekim tarihlerinde geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla Sıfır Atık Festivali düzenleyecek. Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının (KO-MEK) festivalde düzenleyeceği atölyelere gelecek ev hanımları, eski tavalarını sanat eserlerine, eski kavanoz ve kullanılmış kot pantolonlarını günlük hayatta kullanabilecekleri başka objelere dönüştürmeyi öğrenecek. Sıfır Atık Festivali çerçevesinde atık kağıttan biblo yapımı atölyesi, atık ürünlerden takı atölyesi, çocuk oyun odası atölyesi, çanta yapımı gibi atölyeler kurularak çalışmalar yapılacak

Bu toplantılarla babalar daha bilgili

Bu toplantılarla babalar daha bilgili

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Festivali’nde düzenleyeceği atölyelerle, evlerde atık olarak görülen eski eşyaların nasıl yeniden kullanılabileceğini öğretecek.

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