İzmirli tasarımcı Fırat Karapınar, atık materyallerden giysi, heykel, tablo gibi pek çok alanda tasarımlar yapıyor. Karapınar’ın İzmir Enternasyonal Fuarı’nda kullanılan atık brandalardan tasarladığı giyilebilir elbise ve çantalar dikkat çekti.

İzmirli tasarımcı Fırat Karapınar, atık materyallerden giysi, heykel, tablo gibi pek çok alanda tasarımlar yapıyor. Karapınar’ın İzmir Enternasyonal Fuarı’nda kullanılan atık brandalardan tasarladığı giyilebilir elbise ve çantalar dikkat çekti.

İzmir’de resim öğretmenliği yapan Fırat Karapınar, atık materyalleri toplayarak çeşitli tasarımlara imza atıyor. Bazen sahilden topladığı organik atıklar bazen de fabrika atıkları, Karapınar’ın eserlerini oluşturuyor. Bu atıklardan tablo, heykel, giysi tasarlayan Karapınar, fuarlarda sergilere katılıyor. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda kullanılan atık brandalardan giyilebilir elbise ve çanta tasarlayan Karapınar, sürdürülebilir modaya dikkat çekti.

Atıkları toplayıp dönüştürüyor

Sürdürülebilirliğin son dönemde dünyanın gündeminde olduğunu, çalışmalarını bu yönde ilerlettiğini belirten Karapınar, “Amacım, çevre ve ekolojik iklim krizine dikkat çekmek. Tıbbi atık hariç birçok atık materyali kullanarak tasarımlar yapıyorum. Örneğin Mimar Kemalettin Caddesi’nde bulunan atölyelerden abiye atıklarını alıyorum. Bölgedeki mağazalar, seri sonu gelmiş kumaşları dükkanlarının önüne bırakıyor veya modası geçen ürünler bırakılabiliyor. İkiçeşmelik Caddesi’nde tamir edilemeyecek durumda olan cansız mankenleri topluyorum. İnciraltı Sahili’nden sünger, yosun gibi organik ürünlerin yanı sıra sahile vuran halatları topluyorum. Ayrıca fabrikalardan da atıklar alıyorum. Bazı tasarımlarımda mobilyacılardan aldığım atık döşeme kumaşlarını, takıları kullanıyorum. Tüm bu atık materyallerden tasarımlar ortaya çıkıyorum” dedi.

Giyilebilir elbise

Atık malzemelerden çok çeşitli ürünler çıktığını kaydeden Karapınar, “Ayakkabı fuarında, atıklardan tasarladığım ayakkabıları sergiledim. Bazıları teşhir ürünüyken, bazıları da giyilebilir ürünler olarak tasarlandı. Öte yandan atık malzemelerden heykel, tablo da yapıyorum. Son olarak da İzmir Enternasyonal Fuarı’ndaki çocuk tiyatrosunda kullanılan atık brandalardan giyilebilir elbise ve çantalar yaptım. Bu tasarımlarım, canlı manken tarafından giyilerek podyumda sergilendi. Bir sonraki fuar projesinde; stant dahil ziyaretçinin dokunduğu her yer atık malzemelerden oluşacak” diye konuştu.