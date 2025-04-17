İzmir’de ortaokulda eğitim öğretim gören kız öğrenciler, ‘Kızlar İş Başında’ projesi kapsamında; barajlarda kullanılan atık hale gelmiş sulama boruları içerisindeki keçeleri beyaz tahta silgisine dönüştürüyor. İleri dönüşüme kazandırılarak üretilen silgiler, okulların ihtiyacını karşılarken atık malzemelerin doğaya verdiği zarar da önlenmiş oluyor.

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Mediha Mahmutbey Ortaokulu, ‘Kızlar İş Başında’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğünün barajlarda kullandığı ve artık atık halde bulunan su boruları ile içerisindeki keçeler, parçalanarak okula getiriliyor. Kız öğrenciler daha sonra bu parçaları el emeğiyle birleştirerek beyaz tahta silgisine dönüştürüyor. Silgiler, ardından üzerine resimlerin çizildiği ve özenle hazırlanan rengarenk kutulara paketleniyor. Öğrenciler, hazırladıkları kutuları ücretsiz bir şekilde çevre okullara dağıtıyor. Proje sayesinde bir yandan atıkların çevreye verdiği zarar önlenmiş bir yandan da okullardaki silgi giderlerinden tasarruf sağlanmış oluyor.

"Dokundukları kız çocuklarına ilham kaynağı olacaklar"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteklediği projeye başlama amaçlarının doğa ve çevreyi korumak olduğunu ifade eden Fen Bilimleri Öğretmeni Evrim Karaca, "Kızların kendi ayakları üzerinde durmalarını ve girişimci olmalarını istiyoruz. Çünkü bir toplumda kız çocukları güçlü olursa, o toplum her anlamda güçlü olur. Bu kızlar, hem kendileri güçlü olacak hem de dokundukları bütün kız çocuklarına ilham kaynağı olacak" diye konuştu.

Yılda yaklaşık 3 yona yakın atık ortaya çıkıyor

Barajlarda kullanılan keçe ve plastiklerin, yapılan birtakım deneylerin ardından atık olarak yer edindiğini söyleyen Karaca, yılda yaklaşık 3 tona yakın atığın ortaya çıktığını ve bu projenin doğa için oldukça avantajlı olduğunu vurguladı.

"Girişimcilik uygulamalarına katkı sağlıyorlar"

Kız öğrencilerin üretim aşamasında olduğuna değinen Karaca, şunları kaydetti:

"Bir işi başarmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bu projeyi herkese anlatıyor, okulları geziyorlar. Bu noktada da girişimcilik uygulamalarına katkı sağlıyorlar. Kendi ayakları üzerinde duruyorlar, birçok insana örnek oluyorlar. Burada birçok iş yaparken problem çözme becerileri gelişiyor. İş birliği yapıyorlar, takım çalışması halinde hareket ediyorlar."

Barajlar yapıldığı sürece bu türde malzemelerin kendilerine sürekli olarak geleceğine dikkat çeken Karaca, projenin ilerleyen süreçte daha da yaygınlaşmasını amaçladıklarını aktardı.

"Atık maddelerin çöp olmasını engellemeye çalışıyoruz"

Müdür Yardımcısı Sevinç Aslan ise "Tahta silgilerini ilk olarak Bornova’daki okullara dağıtmaya başladık. Çok mutluyuz, çünkü ileri dönüşümle bir etkinlik yapıyoruz. Atık maddelerin tamamıyla çöp olmasını engellemeye çalışıyoruz. Bütün öğrencilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"1 yılda 5 bin silgiye ulaşmak istiyoruz"

Projede yer alan öğrenci Zeynep Aytaç (12), "DSİ’ye gelen atık maddeler önce test ediliyor. Daha sonra lazer ile kesilerek bize parçalar halinde geliyor. Bu parçaların montelenmesi ve yapıştırılmasını biz yapıyoruz. Oluşturulan tahta silgileri şimdiye kadar 10 okula dağıttık. Hedefimiz bu oranı büyütmek. 1 yılda 5 bin silgiye ulaşmak istiyoruz. Topluma kızların tek başına bir şeyler başarabildiğini göstermek istiyoruz" diye sözlerine ekledi.

Kutuları kendi hayal güçlerine göre boyadıklarını anlatan Ada Nisa Çelikkol (12) ise daha sonra etiketleri yapıştırıp dağıtıma hazır hale getirdiklerini söyledi.

Projede olması sebebiyle çok mutlu olduğunu vurgulayan Tuana Nisa Yanar (12), kutuları kendilerinin tasarladığını, arkadaşları ve kendisiyle gurur duyduğunu belirtti.