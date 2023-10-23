Mavi yolculuğun uğrak noktası, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla’nın denizlerinde seyreden teknelerin atıklarının alımı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmaya devam ediyor. Türkiye’de en çok atık alım teknesine sahip belediyelerin başında gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi, tekne sayısını 8’e yükselterek atık alımı için yeni bir yatırım daha yaptı.

Her yıl atık alım teknelerini arttıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, 7 tekne ile hizmet veriyordu. Son olarak 11.90 metre boyunda ve 25 m3 hacme sahip olan 8’inci tekne 5 Milyon TL yatırımla Büyükşehir envanterine katıldı.

Büyükşehir ekipleri Göcek, Gökova Körfezi ve Dalaman koylarında atık alımlarına devam ederken, 2014 yılından bugüne kadar 26 bin 386 tekneye hizmet verdi. Hizmet verilen teknelerden 16 bin 32 litre atık yağ, 53 bin 452 litre sintine, 16 milyon 787 bin 745 kg katı atık ve 19 milyon 532 bin 372 litre pis su toplandı.

Ekipler ayrıca 2023 yılında 10 bin 321 tekneye hizmet verdi ve bu teknelerden 3 milyon 825 bin 762 litre atık su, 365 bin 685 kg katı atık, 6 bin 55 litre sintine ve 3 bin 501 litre atık yağ topladı.