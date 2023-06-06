Gölcük Belediyesi Katı Atık Aktarma İstasyonu, öğrencilerin dönem ödevi konusu oldu. Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ödevini hazırlayan ilkokul öğrencilerine tesisi gezdirerek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İlçenin atıklarını düzenli bir şekilde toplayarak geri dönüşüm sürecine sokmak ve tasarruf sağlamak amacıyla kurulan Gölcük Belediyesi Katı Atık Aktarma İstasyonu, öğrencilerin dönem ödevi konusu oldu. Değirmendere Atatürk Ortaokulu 5-A sınıfı sınıf öğrencilerini ve öğretmenlerini tesiste karşılayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrencilerle yakından ilgilendi. Başkan Sezer, sorularını tek tek cevapladığı öğrencilere tesis ve atık yönetimi hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Tesis sayesinde Gölcük Belediyesi’nin hem zamandan hem de maddi olarak büyük tasarruf sağladığını anlatan Başkan Sezer, bu sayede çöp toplama araçları ile ilçede daha fazla hizmet üretme imkanına kavuştuklarını söyledi. Ziyarette öğrencilere Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yeni binasını da gezdirerek bilgiler veren Başkan Sezer, çocuklara çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasının da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.