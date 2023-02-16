Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birinin sınavını verirken Altıeylül Belediyesi depremin olduğu ilk günden itibaren depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti. Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye’yi kalbinden vurdu. Altıeylül Belediyesi ve Başkan Hasan Avcı, deprem için seferber oldu. Altıeylül Belediyesi’nin toplam 30 kişiden oluşan acil destek, müdahale ekipleri, Hatay merkezde göçük altında kalan çok sayıda vatandaşın hem yerini tespit etti hem kurtarma çalışmalarında aktif rol aldı.

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birinin sınavını verirken Altıeylül Belediyesi depremin olduğu ilk günden itibaren depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti. Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye’yi kalbinden vurdu. Altıeylül Belediyesi ve Başkan Hasan Avcı, deprem için seferber oldu. Altıeylül Belediyesi’nin toplam 30 kişiden oluşan acil destek, müdahale ekipleri, Hatay merkezde göçük altında kalan çok sayıda vatandaşın hem yerini tespit etti hem kurtarma çalışmalarında aktif rol aldı.

Altıeylül Belediyesi Türkiye’yi yasa boğan yüzyılın felaketi depremin ardından yaptığı 83 TIR yardım malzemesi yanı sıra belediye bünyesindeki ‘Acil Destek, Müdahale Ekipleri’ ilk günden itibaren bölgede arama kurtarma çalışmalarında aktif rol aldı. Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık iki büyük depremin ardından Altıeylül Belediyesi yaraları sarmak için seferber oldu.

Yardım ekipleri bölgeye sevk edildi

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde sonrası Altıeylül Belediyesi, AFAD koordinesinde, Balıkesir Valiliği, Kızılay ve Altıeylül Kaymakamlığı işbirliğiyle ilk olarak Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’ya acil destek, müdahale ekiplerini gönderdi. Balıkesir’de ise Valiliğin yardım toplama merkezi olarak Altıeylül için belirlediği Hacı Hüseyin Camii, Hasan Can Kültür Merkezi, Sabri Uğur Millet Kıraathanesi, Arıklarlıoğlu Camii ve Pamukçu Ek Hizmet Binası’nda belediye personeli ve gönüllü vatandaşlar yardımların ayrıştırılması ve tasnifi için sabahlara kadar mesai harcadı.

Acil ihtiyaç duyulan eldiven, mont, bot, bere, kışlık giysi, katalitik, tüp, yatak, battaniye, powerbank, konserve gıdalar, çocuk bezi, çocuk maması, hijyenik ped, hijyen malzemesi gibi eşyalar burada tasnifi yapıldıktan sonra depremin yaşandığı ilk günden itibaren TIR ve kamyonlar vasıtasıyla bölgeye gönderildi.

Deprem bölgesinde bin 500 kişiye 3 öğün yemek

Altıeylül Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor. Belediye ekipleri zorlu hava şartları nedeniyle barınma ve beslenme sorunu yaşayan depremzedelere ve gönüllü çalışanlara kurduğu aşevinden her gün 1500 kişilik sıcak yemek ikramı yapıyor. Halen Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde gönüllülerinde yardımlarıyla kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği dağıtımı yapan Altıeylül Belediyesi, vatandaşların temel ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Altıeylül Belediyesi varil sobaları deprem bölgesine ulaştırdı

Balıkesir’de 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin deprem bölgesinde kullanılması için ürettiği yüzlerce varil soba Altıeylül Belediyesi tarafından zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren depremzedelerin kullanımı için bölgeye ulaştırıldı. Belediye ekiplerince dağıtımı yapılan sobalar Hatay ve diğer deprem bölgelerinde kullanılmaya başlandı.

Altıeylül’ün temizlik ekibi deprem bölgesinde

Deprem bölgesindeki temizlik çalışmalarına katkı sağlamak üzere Kahramanmaraş iline giden Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler temizlik ve hijyen çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, afetin yaşandığı bölgede çöp toplama işinin hızla organize edilmesi ve çöplerin düzenli olarak toplanması gerektiğini belirterek, “Çöpler bulaşıcı hastalıkları taşıyabilecek haşarat ve kemirgenlerin üreme alanlarıdır. Bu anlamda Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz temizlik ve hijyen çalışmalarına destek vermek amacıyla deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.” dedi.

“Dua ve desteklerle tüm vatandaşlarımızla tek yürek olduk”

Yardımda bulunup duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinden dolayı ilçemizde başlatılmış olan yardım kampanyasına gösterilen ilgi için herkese teşekkür ediyorum. Bu yardımları tüm ekiplerimizle birlikte organize edip, tırlarla afet merkezlerine ulaştırmaya devam ediyoruz. İnşallah bu yardımlarla, birçok depremzedenin yarası sarılmış olur. Dua ve desteklerle tüm vatandaşlarımızla tek yürek olduk. Allah hepinizden razı olsun” dedi. Bölgede yaptığı ziyaretlere de değinen Hasan Avcı, ‘’Eksiklikleri biliyoruz belediyemiz tarafından imkanlarımız dâhilinde tüm bu eksiklikleri gidermek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz Altıeylül her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahibinin yanında’’ diye ekledi.

Son olarak hatırlatmada bulunan Hasan Avcı, ‘’Deprem bölgesine malzeme yardımı ulaştırmak isteyen vatandaşların, bilgi almak veya malzeme toplama alanlarının adreslerini öğrenmek için belediyemiz 444 06 09 numaralı çağrı merkezini arayabilirler’’ dedi.