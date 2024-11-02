Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Avcılık Atıcılık Düzce İl Temsilcisi Ali Süler, Gümüşova Elmacık Trap Sket Atış Poligonunun modernize edilmesi için harekete geçti. Pandemi döneminde kullanılmadığı ve bakımsızlık nedeniyle eskiyen poligonun yeniden faaliyete geçmesi için kapsamlı incelemeler yapıldı. Ali Süler, poligonun modern hale getirilerek Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapmasını hedeflediklerini belirtti.

Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan gibi milli atıcıların olimpiyatlarda kazandığı madalyalarla gündeme gelen ve son dönemde büyük ivme kazanan atıcılık sporu için Düzce’de çalışmalar başladı. Bu çerçevede Gümüşova ilçesine bağlı Elmacık Köyünde bulunan Trap Sket Atış Poligonu geçmişte birçok turnuvaya ev sahipliği yapmıştı. Düzce’deki atıcıların buluşma noktası olan ve çevre illerden gelen atıcılara da turnuvalarda ev sahipliği yapan poligon çeşitli sebeplerden dolayı kapanmıştı.

Düzce’den Trap sket branşında birçok önemli sporcu çıkartan poligonun hayata geçirilmesi, modern bir şekilde atıcılık sporuna gönül veren sporcuları buluşturması için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Türkiye Avcılık Atıcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ali Süler, incelemelerde bulundu. Özellikle poligonun iyileştirilmesi için proje hazırlatan Ali Süler, çalışmalarını İsa Yazıcı’ya alanda anlattı. Ayrıca yapılması gerekenler hakkında da İsa Yazıcı ve Ali Süler, fikir alışverişinde bulundu.

Poligonu eski başarılı günlerine döndüreceğiz

Türkiye Avcılık, Atıcılık Federasyonu İl Temsilcisi Süler, “Düzce geçmişte birçok başarılı atıcılık organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Bu organizasyonlarda milli takıma yükselen başarılı sporcular çıkarttı. İl Temsilcisi olarak poligonun yeniden kullanılabilir hale geleceği konusunda sporcularıma da söz vermiştik. Bu sözümüzü tutmak için çalışmalarımıza hız verdik. İnşallah poligonumuzu modern bir hale getirerek Türkiye şampiyonalarının yapılabildiği bir yer haline getireceğiz. Bu noktada bize yardımlarını esirgemeyen Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Elmacık Köyü’nün anlayışlı ve cefakar köy sakinlerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Ali Süler ayrıca, daha merkezi bir alanda arsa tahsisatının yapıldığını ve modern, daha kapsamlı bir poligonun inşa edileceğini belirtti. Bu yeni alanın, olimpiyatlara sporcu yetiştirecek ve gençlerin zevkle bu spora gönül vereceği bir yer olacağını ifade etti.

Düzce’yi atıcılık spor tarihinde önemli bir yere taşıyacak

Düzce’nin atıcılık sporunda yeniden bir merkez haline gelmesi için yapılan çalışmalar hem sporcular hem de bölge halkı için büyük bir umut kaynağı oldu. Modernize edilecek poligon, sadece yerel değil, ulusal ve uluslararası düzeyde de önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Bu sayede, Düzce’den daha fazla milli sporcu yetişecek ve dünya çapında başarılar elde edilecek. Bölge halkının desteği ve sporcuların azmiyle, Gümüşova Elmacık Poligonu’nun yeniden hayat bulması, Düzce’yi atıcılık spor tarihinde önemli bir yere taşıyacak.