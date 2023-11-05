Atıcılar, Manisa’nın Salihli Belediye Başkanlığı tarafından 11-12 Kasım’da düzenlenecek olan Atatürk’ü Anma Kupası’nda yarışacak.

Salihli Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’nin yedinci Ege Bölgesi’nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu olan Salihli Atış Poligonunda yapılacak olan Atatürk’ü Anma Kupası’na, Türkiye’nin değişik bölgelerinden atıcılar katılacak.

11-12 Kasım Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan Atatürk’ü Anma Kupası’nda atıcılar, ulusal, bölgesel ve veteran kategorilerinde yarışacak. Kategorilerinde dereceye giren atıcılara kupa ve madalya verileceği öğrenildi.

Öte yandan Atatürk’ü Anma Kupası’na atıcılık lisansı bulunan atıcıların katılabileceği belirtildi.